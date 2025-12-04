西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失

陳怡君表示，實際走一趟文化小旅行，發現多處景點殘破不堪。（台北市議員陳怡君提供／張珈瑄台北傳真）

「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。

陳怡君表示，她實際走一趟文化小旅行，發現多處景點殘破不堪、一趟旅程下來處處踩雷，位於北投的景點之一的「舊雙溪河步道（五分港溪）」，明明是24小時開放，結果晚間去踏景，該旅行地標指示全無之外，路燈通通壞掉；她白天再次回到原地確認，發現該路線提供民眾休憩的椅子多處腐朽，造成椅子上鐵片突出，甚至呈現「空心」狀態，旅客乘坐時可能會摔倒。

陳怡君說，她輕輕用手拉了木頭椅子，結果椅子當場整張瓦解。（台北市議員陳怡君提供／張珈瑄台北傳真）

陳怡君說，她輕輕用手拉了木頭椅子，結果椅子當場整張瓦解，除此之外，該旅行景點可見垃圾、枯木枯葉無人清理環境，戶外欄杆斷了也無人維修，就連河面上還有大片油漬，竟然還有住家的「門」在岸邊。

陳怡君也指出，位處西門町、最多外國觀光客造訪的「孝字號天橋（中華商場孝棟招牌）」，不僅行人景觀陸橋上佈滿塗鴨、棄置雜物，早已停擺許久的手扶梯也破舊生鏽，A4紙張告示上寫著「維修中暫停使用」，維修日期模糊斑駁無法辨識，天橋的一角竟然還藏著2雙鞋子，更有毛巾、衣架、紙箱、泡麵飲料盒，還有一堆垃圾塞在天橋裡面。

此外，萬華區「華江整宅」的歷史說明看板脫落、遙遙欲墜，看板上也盡是汙垢跟油漬及厚重灰塵，就連看板上的 QR-Code也掃不出任何內容；而士林區的「士林203號公園（福德洋圳支線親水區）」旅行點，不僅找不到真正的遊憩地點到底在哪，尋著市府網站上的門牌號碼按圖索驥，卻變成看環保局垃圾車。

陳怡君說，這些都還只是冰山一角，市府應該即刻全面對所有景點進行體檢，將缺失一一主動改善，讓台北市重新找回人文之美，挽回身為首善之都應有的國際形象。

文化局長蔡詩萍說明，五分港溪入夜後，是生態保護區，無法使用強烈燈光，但如果要加強柔和燈光做改善是可以改考慮的；五分港溪的水是死水、已經被截斷，水源須從上游定期進來，可以再思考如何讓水更充沛穩定，也想過夏天若水量足夠，能安排水上活動，但是水不夠的確像死水。

蔣萬安表示，會請文化局就目前所有文化小旅行做全面檢視，五分港溪會請北市水利處即刻整理，包括棧道更新、水質清理、環境整潔，另商場天橋也會請北市新工處做整理，並由文化局主責，跟權管單位跨局處做清理、整修。

