西門町彩券攤商遭搶劫！行動不便成目標 攤商：「根本沒法追」

身障攤商因為行動不便，容易成為竊賊或搶匪下手目標。 (圖／TVBS)

身障人士在西門町商圈擺攤販售彩券，卻因行動不便而常成為竊賊或搶匪的目標。近日，一名搶匪連續兩天在街頭搶劫，但最終被熱心民眾合力制伏。攤商們表示，雖然搶劫事件較少發生，但小偷時有所聞，他們必須想出各種自保方法，例如用透明塑膠布覆蓋彩券，只有在顧客選購時才拿出來。然而，即使如此，仍難以完全避免成為犯罪目標，讓這些靠擺攤維生的身心障礙人士感到無奈。

西門町鬧區一名身障攤商近日遭遇搶劫，搶匪得手後僅跑了幾步就被抓住，搶來的刮刮樂全部散落在地上。這名搶匪連續兩天在街頭搶劫，最後在熱心民眾的協助下被警方逮捕。一位熱心民眾描述當時情況，表示搶匪騎腳踏車靠近攤位，觀察一陣子後突然搶了一把刮刮樂就想騎車離開。現場至少有六名熱心民眾在第一時間衝上前制止，才沒讓搶匪成功逃脫。

西門町的彩券攤商多為行動不便的身障人士，他們通常只需簡單擺一張桌子就能開始做生意。然而，當顧客較多時，攤商很容易被竊賊或搶匪盯上，而且因行動不便，根本來不及追趕。一位西門町彩券攤商分享，小偷常在不注意時偷拿幾張彩券，或假裝要購買時下手。他表示自己會盡量觀察顧客動作，如發現可疑行為就會特別留意。不過他也無奈地說，一旦被偷或被搶，根本追不到，大多只能認賠。

為了自保，西門町的身心障礙攤商們發展出一套防盜方法。有攤商會用透明塑膠布蓋在彩券上，再用長尾夾夾緊，只有在顧客要選購時才拿出來。然而，即使採取這些防範措施，攤商們表示仍曾遭遇有心人偷走刮刮樂的情況。對這些行動不便又需在街頭擺攤維生的身障人士來說，成為犯罪目標相當無奈。

