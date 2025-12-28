西門町徒步區 不滿被「叭」行人、駕駛互毆

西門町徒步區行人不滿被按喇叭，與駕駛當街互毆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

凌晨台北市西門町爆發衝突，有男子不滿在徒步區被車輛按喇叭，雙方一言不合當街互毆，其他民眾目擊上前勸架，隔開雙方，雖然警方到場已經沒有糾紛，最終兩人都受傷互相提告傷害。

台北市西門町在27日凌晨1點多發生一起暴力事件，起因竟是一聲喇叭。當時，林姓男子正準備走在西門町行人徒步區準備回家，鄭姓駕駛按喇叭提醒，這一聲「叭」卻成為導火線，引發了後續的肢體衝突。

根據現場畫面顯示，當深灰色轎車對行人按了一聲喇叭後，行人趁著車輛停紅燈時，憤怒的衝上前敲打車窗理論。駕駛隨即開門下車，而行人想到那聲喇叭，越想越不滿，直接出拳毆打對方，雙方隨即扭打在一起，誰也不讓誰。

在衝突過程中，兩名男子互相拉扯，死死抓住對方衣領，甚至有人一巴掌朝對方臉上揮去。其他路過民眾見狀，紛紛上前勸架，試圖隔開雙方，西門町派出所所長陳韋勲表示，經了解本案為行車糾紛演變成肢體衝突，雙方都有以徒手攻擊對方的行為，並且相互提出傷害告訴，全案訊後依傷害罪嫌偵辦。

西門町徒步區有明確的管制時間規範，平日為晚上6點到11點，假日則是早上11點到晚上11點，在這些時段內禁止汽機車或自行車進入，主要是考量到人潮眾多，避免發生危險。而此次事件發生的時間點，車輛本來就可以合法行駛，並沒有違反任何規定。警方到場時，雖然雙方已經停止衝突，但臉部都有擦挫傷的情況。這起事件提醒大家，如果雙方能夠多一點耐心，互相禮讓幾秒鐘，就能避免不必要的衝突與傷害。

