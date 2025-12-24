民視新聞／綜合報導

為配合路口安全政策的推動，公路局週二晚上，在臺北市人潮聚集的西門町舉辦快閃活動，結合棒球應援，融入交通安全有獎問答，以輕鬆活潑方式，向民眾宣導行車安全觀念，讓交通安全不只是宣導口號，而是生活中自然而然的行動。

幾名職棒啦啦隊員綻放舞姿，展現青春活力，本次快閃活動特別設計「球場應援到路口」的情境，由球星化身路口安全應援團，帶領現場民眾一起呼喊口號，把正確的用路行為包裝成朗朗上口的應援語，讓參與活動民眾在充滿棒球感的熱烈氣氛中，自然記住最重要的安全守則。

西門町快閃活動結合棒球應援 宣導正確用路行為

