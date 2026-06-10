西門町排隊名店爆內鬨？前員工控「房東獨吞」 官方發聲反擊

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西門町排隊名店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」近日爆出經營爭議，自稱前員工的網友表示，原團隊多年努力經營的品牌，好不容易打出知名度，卻遭房東「整碗端走」，原班人馬已離開、另開新店。貼文吸引超過百萬人瀏覽，引發熱議。對此，一脆官方發聲明強調「一脆是我們從零建立起來的品牌，不是接手，更不是房東。」

一名在「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」工作6年的前員工昨（9日）在Threads上分享，老闆努力經營多年才打響「一脆」的名號，但當初與房東合作時，對方提出不合理條件，包括要求將「一脆」商標登記在自己名下，並取得50％股份。

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前員工指出，房東雖曾出資，但後來店內設備都是由老闆獨資購買。經營6年好不容易將品牌做出知名度，房東卻想接手經營，並將原團隊趕出去，改聘薪資較低的東南亞移工，而遭撤換的原班人馬，目前已在西門站另開新店「倆倆脆」。

貼文吸引超過155萬次瀏覽，引發網友熱烈討論，「每次經過西門站都看到很多日韓遊客排隊」、「真的假的，應該要讓大家知道，不要買錯了」、「親眼看著原班人馬開幕、撐過疫情，結果最後被整碗端走」。也有不少人湧入Google評論區留下負評討論。

對此，一脆鮮奶脆皮甜甜圈先是在Google評論區表示「我是老闆，沒變過，惡意負評已檢舉，官方回應處理中」，並於今（10日）透過官方Threads發聲明，強調品牌是由團隊從零開始建立，並非接手而來，更非房東所有，更表示「品牌商標是由我們申請登記」。

聲明指出，2019年曾邀請一名合夥人負責管理營運，基於信任將經營空間交由對方負責，但之後發現帳務出現問題，且對方始終無法清楚交代。直到2025年正式提出相關疑慮後，仍未獲得回應與處理，才決定要結束合作關係。

一脆鮮奶脆皮甜甜圈也表示，員工離職屬於個人選擇，他們從沒有強迫任何人離開，目前店內所有員工也是合法聘用，且薪資高於法定標準。對於網上的不實指控及相關爭議，品牌方強調將保留完整的法律追訴權。

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