西門町排隊甜甜圈爆分家！前員工控房東「獨吞趕人」 官方反控帳目不清：他們自己離開

西門町知名排隊甜甜圈店驚傳分家，前員工爆料合夥房東獨吞所有設備、將經營團隊趕出去，而現任經營者也發文反擊。（翻攝自Google Maps）

台北西門町成都路、西寧南路交叉口的「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」，時常吸引大批遊客排隊朝聖，未料近日卻傳出前員工爆料指控，一脆被房東獨吞設備、把所有人趕出去，現在只能另起爐灶取名「倆倆脆」，而一脆的官方帳號則發文反擊，強調是合夥人、不是房東，批對方帳目有問題且交代不清，才結束合作關係，雙方各執一詞成了一場羅生門。

前員工爆料房東趕走經營團隊 改叫東南亞勞工降低成本

1名網友9日在社群平台Threads發文爆料，表示自己是在一脆待了6年的員工，「一脆是我們老闆做起來的，當初跟房東是合夥人」，然而房東開出不合理的條件，要求一脆的商標要給他們登記，「但著作權是我們老闆」，還要求要有50%的股份，否則拒絕出租。

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該網友更控訴，房東僅一開始有出資，「後面我們老闆獨資所有的設備」，經營6年好不容易把生意帶起來後，房東卻想獨吞所有，還把所有人都趕出去，叫了很多東南亞廉價勞工來做、降低成本，「我們全部人被趕出去到新開的店倆倆脆」。

一脆前員工爆料，指控房東將所有人趕出去，現在只能自立門戶開新的店繼續經營。（翻攝自Threads）

一脆官方反擊稱帳目有問題 暗批以前都賣冷凍批發貨

貼文一出立刻掀起熱議，而一脆的官方社群帳號今（10日）則發文澄清，強調「一脆鮮奶脆皮甜甜圈，是我們從零建立起來的品牌。不是接手，更不是房東。」一脆目前的經營者表示，品牌商標是他們申請的，2019年找來一位合夥人負責日常管理，將營運的空間交給他，但後來發現「帳目一直都有問題，且一直交代不清楚」，2025年他們決定提出此事，但卻沒得到回應和處理，因此結束了合作。

一脆官方也說，員工的離開是他們自己的選擇，「我們從來沒有趕過任何人」，且目前在一脆工作的每一個人都是合法聘用、給予高於合法規定薪資報酬的夥伴。不僅如此，他們更說在拆夥後自己投入更多心血和成本去精進每一個甜甜圈，每天現做、現炸，「不再是過去的冷凍批發」，暗批過去經營者的用料品質，「我們選擇用這篇文章說一次，然後繼續做事。針對這次事件，我們保留完整的法律追訴權。」

一脆官方帳號發文澄清。（翻攝自Threads）

前員工打臉：我做6年連我名字都不知道，好意思說是我老闆

然而這篇澄清文也引來更多質疑，認為對於員工的離開太輕描淡寫，也有人覺得現在都在各說各話。而先前爆料的員工亦到該貼文下方留言，反批從沒看過對方到店裡親手經營過，「甚至連我做了六年叫什麼名字都不知道，怎麼好意思說是我老闆，店裡所有配方跟製作方法只有我們原店知道！」

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