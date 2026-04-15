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社會中心／王毓珺 張智凱 台北報導

天氣愈來愈熱，不少女性都開始穿上短褲、短裙，沒想到卻變成嫌犯的下手目標！昨天（14日）晚上，在西門町商圈裡，有名男子把手提袋挖洞，隨後塞進手機、密錄器，假裝在逛街，實則偷拍女生裙底，當場被熱心民眾發現，報警逮人。

大馬路上，一名男子緊跟在拿著手提袋男子的旁邊，下一刻伸出手，動作迅速的直接抓住他的手阻止，原來這名手提袋男，被發現疑似在西門町街頭，偷拍女子。

員警獲報到場，只見見義勇為的民眾，早已將男子控制住，不讓他逃跑。

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儘管涉嫌偷拍的男子，看到員警後還想狡辯，但依舊被員警帶回派出所。





西門町有攝狼！男手提袋挖洞塞手機、密錄器偷拍 熱心民眾報警人贓俱獲

西門町攝狼! 男手提袋挖洞塞手機偷拍 民眾報警人贓俱獲（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「西門町逛街人潮相當多，男子疑似就是看準這點，選在這邊下手偷拍，以為沒有人會發現，沒想到當場就被人贓俱獲。」

逛街民眾：「覺得這種事情，這樣會變得很難預防，變成說隨身都要攜帶一些，可能類似像防狼噴霧，這種東西來預防。」

外國遊客：「不可怕，自己要小心一點就可以。」





西門町有攝狼！男手提袋挖洞塞手機、密錄器偷拍 熱心民眾報警人贓俱獲

西門町攝狼! 男手提袋挖洞塞手機偷拍 民眾報警人贓俱獲（圖／民視新聞）





事情發生在14號晚上9點多，熱鬧的西門町商圈，這名64歲的吳姓男子，把手提袋挖洞，塞手機、密錄器，假裝在逛街，實則在偷拍。警方檢視畫面，也發現拍到多名女子的背部、腿部以及裙底，當場將人移送偵辦。

律師李育昇：「涉犯刑法的妨害秘密罪，法定刑是三年以下有期徒刑，拘役或三十萬元以下罰金，但由於本罪是告訴乃論之罪，因此必須要有被害人出面提告，否則最後檢察官是無法審理的。」

天氣愈來愈熱，不少女性紛紛換上短褲、短裙，但出門逛街還是要多留意四周，避免成為攝狼鏡頭下的犧牲品。

原文出處：西門町有攝狼！男手提袋挖洞塞手機、密錄器偷拍 熱心民眾報警人贓俱獲

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