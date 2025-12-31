西門町曬大字報誹謗恐嚇藝人畢書盡 67歲男判拘役120日

〔記者張文川／台北報導〕67歲鍾姓男子因與藝人畢書盡有經紀報酬糾紛，前年5月3度竟在北市西門町商圈、忠孝東路人行道，擺放多張手寫大字報誹謗、辱罵畢書盡「厚顏無恥」等語；台北地院今3件散布文字誹謗罪，將鍾男各處拘役50日，合併應執行拘役120日、得易科罰金12萬元。可上訴。

鍾姓男子因與藝人畢書盡(圖)有經紀報酬糾紛。(記者王文麟攝)

判決指出，2023年5月6日下午1點許，鍾男在西門町商圈路邊擺放大字報，內容指：「我出錢出力照料你日常生活，每天陪你專心學習不再犯錯誤，而如今你功成名就住別墅，開豪車，但你承諾我的事情都可以完全背棄，對待你的恩人，你卻視若無睹，可悲可嘆呀。畢書盡，我能造就你，我也能毀了你，再給兩天時間，你叫我小心點，改天我被打，或無故失蹤，就是你指使的」。

時隔4天，5月10日下午3點許，鍾男又在北市忠孝東路二段人行道前，擺放內容為「畢書盡，我能造就你，我也能毀了你，等著我爆出驚人內幕，畢書盡當初你像一隻土狗似的被你的親人踢來踢去無路可以走，是我接納你給了你機會，帶著你回台灣發展...而如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄，對待你的恩人你卻視若無睹、無情無義」的大字報。

3天後，5月13日下午2點許，鍾男又在台北市漢中街前路邊，擺放「...狼心狗肺、厚顏無恥」等大字報辱罵畢書盡。

有民眾寫出畢書盡的「罪狀」，希望引起路人注意。(記者陳奕全攝)

畢書盡發現後，駁斥該男子的指責，公司則回應稱Bii尚未出道時，和該男子曾有過幾面之緣，但之後則再也沒有交集，呼籲外界勿不實散播。畢書盡並提起刑事告訴，北檢調查後認定鍾男言論觸犯刑法公然侮辱、加重誹謗及恐嚇危害安全罪，去年8月將鍾男起訴。

鍾男坦承以大字報散布言論，但矢口否認誹謗，辯稱是畢書盡不履行「薪資分紅」的承諾、避不見面，他才不得己寫字卡陳情，沒有誹謗犯意。

法官認為，鍾男指責畢書盡忘因負義、恐嚇鍾男、酒後打老婆等，但並未提出實證以實其說，也沒有透過正當法律程序獲法院肯認，其言論難以證明為真實，有真實惡意，構成加重誹謗。

且鍾男揚言要「毀了」畢書盡，意在恐嚇要使對方身敗名裂、難以在演藝圈立足，也構成恐嚇危害安全罪；以「狼心狗肺」、「像一只土狗」字眼也成立公然侮辱罪 。法官認定鍾男行事衝動，自制力不足，犯後未見悔意，也未賠償或道歉，犯後態度不佳，從重依3件文字誹謗罪量處拘役120日。

