西門町最新飯店Oani綠洲開幕！台味深夜甜湯多元房型旅宿新體驗

西門町新飯店再+1！距離捷運站步行1分鐘的全新飯店「Oani綠洲」於12月8日正式開幕。飯店主打夜間限定的台味小點、精選客房選物，以及多元房型，讓旅人在熱鬧的西門町也能擁有帶著在地文化氛圍的住宿體驗。

台北市西門町「綠洲 Oani 」飯店於12月8日正式開幕！（圖／Oani綠洲，以下同）

Oani綠洲飯店以 Oasis 與拉丁文 Ani（靈性）為名，Oani 綠洲 以「在城市中恢復節奏」為核心理念，由「本事設計」打造出一座以自然材質、柔和光線與水波節奏構築的靜謐空間。

豪華雙人房（六樓）。

飯店雖定位為高端旅宿品牌，仍保留床位房與套房並行的房型設計，滿足不同旅行方式與住宿需求，讓旅客無論預算或目的，都能找到適合自己的住宿選擇。

豪華雙人房雙景。

套房房型涵蓋雙人房、雙床房與四人房，滿足不同旅行組合需求。每一間套房皆承襲 Oani 綠洲 對空氣、聲音與光線細節的重視，在隔絕城市喧囂的同時，仍保留窗景視角，讓旅人得以在安靜的室內空間中，觀看西門町車流與人潮的日常節奏。

背包房。

床位房則提供女性專屬與男女混合兩種選擇，空間與備品都依照使用者需求細緻設計，並設有女性專用淋浴空間，讓旅人安心入住。

背包房 可自行選擇不同軟硬度的枕頭。

家庭房房間。

家庭房 客廳。

客房裡的備品也有滿滿亮點！包括來自日本的 「HARIO 琥珀玻璃壺與半影玻璃杯」、台灣手工製作的「林果良品牛皮拖鞋」、來自英國倫敦的「Miller Harris洗沐用品」，讓住宿變成一種小確幸的生活體驗。

套房提供林果良品的牛皮拖鞋。

飯店入夜後，提供當日限定的台味深夜甜湯，如仙草、愛玉與台灣啤酒，將地域文化與歸屬感交織成獨有的夜間儀式。

「香域」可體驗不同的香氣並把它帶回家。

飯店全館採用醫療級空氣清淨系統「克立淨CS101 Max」，搭配台灣香氛品牌P.Seven特調香氣，木質和草本調性貫穿整個空間，讓每一次呼吸都感覺到放鬆和平靜。

Oani 綠洲打破高端旅宿僅服務單一客群的既定印象，無論是獨自旅行、和朋友出遊或家庭住宿，都能在這裡找到屬於自己的節奏和停留方式。

【Info】

Oani 綠洲

飯店地點：台北市中正區寶慶路 69 號

開幕日期：2025 年 12 月 08日

