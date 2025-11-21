西門町有「狼」？ 男涉誘拐學生離家再侵犯

西門町發生誘拐案件！一名無業男子鎖定落單未成年學生下手，以金錢利誘並運用話術哄騙對方，導致雙方同居數月之久。期間，該男子還涉嫌兩度對學生犯下妨害性自主案件，並提供零用錢控制受害者。警方歷經數月調查，終於透過手機定位及監視器成功找到失聯學生，並逮捕該名男子，北檢已依妨害性自主等罪嫌向法院聲請羈押。

一名男子在西門町涉嫌誘拐學生。（圖／TVBS）

事件發生於今年6月，這名無業的陳姓男子在台北市知名觀光地標西門町尋找目標。他專門鎖定落單的未成年學生，上前搭訕後便以金錢利誘。由於缺乏社會經驗，學生被男子的話術哄騙，最後竟然與其同居。在共同生活期間，陳姓男子不僅兩次對學生犯下妨害性自主案件，還會給予零用錢，形成一種控制關係。

廣告 廣告

西門町的客群除了觀光客外，還有許多學生放學後前往用餐，不排除這名男子早已在此處等待時機下手。有民眾表示，西門町區域在晚上10點之後會變得比較複雜，雖然警察局門口附近相對安全，但若往內街走就會有所不同。

被害學生失聯長達數月，家長焦急向警方報案後，警方立即成立專案小組調查。終於在19日傳來好消息，警方透過手機定位和監視器找到陳姓男子的住處，成功將學生救出並帶回家。陳姓男子被逮捕後，北檢已依妨害性自主等罪名向法院聲請羈押。

由於與陳姓男子相處數月，涉世未深的學生在心靈層面恐已受到一定程度的影響，後續的心理輔導將是關鍵。同時，警方正在擴大調查，確認是否還有其他學生受害。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多 TVBS 報導

開車衝撞害1男腿骨折！ 25歲男前科多 曾對友動私刑

口角後又狹路相逢！ 8人KTV外鬥毆竟還「開車撞人」

持續羈押竟誤放！犯人自由4天 警包圍社區「凌晨逮人」

獨／新北男違規擺攤遭取締竟激烈反抗 警遭傷流血仍判無罪引基層憂慮

