西門町流動攤販見警急撤 觀光客嚇壞跟著跑

公共場所出現騷動，就讓人覺得緊張！台北西門町商圈，昨天（29）有流動攤販看到員警來取締，違規最重罰2400元，還有可能被扣攤。立刻推著攤車就逃跑，但在這個敏感時間點，卻也嚇到遊客，不少觀光客不知道發生什麼事情，也跟著一起跑。

還沒到打烊時間，晚上七點多一群攤販推著攤車急著走，因為警察來了不跑就等收紅單，也有民眾目擊觀光客不知情就怕是發生什麼事，全跟著一起跑。

其他民眾：「因為我們大家就是看到跑，張文事件讓我們更加緊張，那我們就會跟著跑。」

其他民眾：「很多攤位不管你，當下有沒有客人點餐，（員警來）他立馬就推走了，所以遊客會想說我付了錢，他可能會覺得說怎麼你突然要跑了。」

有動靜隨時警惕，對攤販來說你追我跑已是常態。

流動攤販：「每天都會來趕啊，（警察來）就跑啊不然賣的都給他了。」

流動攤販：「我們這個就是違法，我們要跑啊。」

員警到場取締，原來是有人檢舉違規擺攤，只是警車開過來，攤販立刻推著攤車，各自往巷子躲。

員警vs.流動攤販：「不要以為我看不到。」

被抓到乖乖被罰，沒被抓的躲過一劫，還有人負責當小蜜蜂，一看到員警連忙通報攤商。

西門町商圈不管任何時間點都有攤販在徒步區擺攤，但是如果被開單，可能會被罰1千2到2千4，屢勸不聽還有可能被扣攤。

台北知名觀光景點，西門町商圈人潮聚集，更是外國觀光客必逛打卡點之一。

儘管是平日早上，還是有很多遊客來逛街，流動攤販抱著僥倖心態，沒檢舉就平安無事，但光是這個月，轄區警方接獲違攤檢舉共有196件。

但沒想到這回和員警玩你追我跑，不想被開單，這幕景象也嚇到觀光客。

