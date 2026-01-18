西門町滷味外送到桃園！外送員不按鈴拍照交差 餐點全消失

一名外送員去年農曆大年初三接單送餐，騎乘機車超過20公里抵達顧客住家門口後，僅拍照回傳製造已送達假象，隨即將餐點帶走自行食用，整個過程遭社區監視器完整錄下。桃園地院依業務侵占罪，判處彭姓外送員有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並須返還滷味費用。

住在桃園市八德區的侯姓市民，於2025年1月31日晚間，透過「Lalamove」平台委託彭姓外送員，前往台北市西門町萬國滷味取餐。由於單趟路程超過20公里，儘管餐點價格僅540元，外送費用卻高達456元，整筆訂單總計996元。彭男領取餐點後，頂著寒風騎車返回桃園。

當晚約10時26分，彭男騎乘機車抵達八德區某社區門口。他並未按電鈴通知顧客取餐，而是從外送箱取出滷味拍照後回傳，讓侯姓市民誤以為餐點已送達，隨後將滷味放回外送箱內離開現場，最終帶回家中大快朵頤。

侯姓市民遲遲等不到滷味送達，察覺有異後調閱社區監視器畫面，發現彭男取出餐點拍照、再放回外送箱並騎車離去的完整過程，全被監視器拍得一清二楚，憤而向警方報案。警方循線通知彭男到案說明，面對監視影像證據，彭男只好坦承犯行，警方訊後將他依侵占罪嫌移送法辦。

檢察官偵結後依普通侵占罪起訴，但法官審理時認為，彭男係執行外送餐點業務之人，利用工作機會持有他人財物卻據為己有，所侵占者係執行業務所持有之財物，應屬業務侵占罪，因此變更檢方聲請簡易判決處刑之法條，從侵占罪改為業務侵占罪加重處刑。

判決指出，彭男明顯侵害侯姓市民財產權益，行為實屬不當。雖然彭男於偵查中坦承犯行，但迄今未與告訴人達成調解，也未賠償告訴人所受損害或取得諒解之犯後態度。法官審酌彭男家庭經濟狀況、智識程度、前科素行、犯罪動機等一切情狀，量處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並命其返還滷味費用。

