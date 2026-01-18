西門町滷味太香？外送員騎30公里到門口不按鈴 拍照後「自己吃」下場慘了

桃園一名民眾花了將近500元外送費，請外送員協助取餐，不料外送員取餐後竟拍照假裝已送達，隨後就將餐點帶回私吞。示意圖，AI生成



桃園市八德一名侯姓市民，去年大年初三晚上因為想要吃西門町有名的萬國滷味，花費高達456元外送費，委託「Lalamove」彭姓外送員至西門町取餐。不料彭姓外送員拿到滷味後，騎了30公里趕回八德，卻受不了美食的誘惑，拍照假裝已送達後，就將餐點帶回家享用。侯姓顧客發現餐點遲遲未送達，調閱監視器後發現外送員私吞餐點，憤而報警提告。桃園地院審理後，依業務侵占罪判處彭男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並須返還滷味費用。

廣告 廣告

檢警調查指出，住在八德的侯姓市民，去年1月31日晚間委託彭姓外送員到台北市西門町萬國滷味拿取餐點，餐點費用540元，外送費用因路途遙遠，高達456元，兩者合計996元。未料彭男拿到餐點後，風塵僕僕騎機車30公里才到侯姓市民家門口，抵達後卻未按電鈴交付餐點，反倒將滷味從外送箱拿出並拍照回傳，讓顧客誤以為餐點已送達，隨即將餐點帶回家食用。

侯姓顧客等了許久仍不見外送員現身，經查看社區監視器後，發現外送員拍照後直接離去，於是立即向警方報案。警方調閱監視器影像，清楚拍到彭男取出餐點拍照、再放回外送箱並離開的完整過程，隨後通知彭男到案說明。彭男到案後坦承犯行，全案移送檢方偵辦並起訴。

桃園地院審理時指出，彭男為執行外送業務之人，利用工作機會持有他人財物，卻據為己有，行為應屬業務侵占罪，較原先檢方起訴的普通侵占罪為重，因此變更法條加重處刑。

法官審酌彭男侵害顧客財產權益，行為實屬不當，雖於偵查中認罪，不過至今未與被害人達成和解，也未賠償損失。綜合其家庭狀況、素行及犯罪動機等情節，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並命其返還滷味費用，以示懲戒。

更多太報報導

短評／盧秀燕鄉愿 黨主席選舉翻版

「涉當中國白手套」林宸佑被收押禁見！ 尚有1人未到案

檢調為何揪出林宸佑？ 源於去年海陸中士持五星旗投共片