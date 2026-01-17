西門町滷味太香？桃園外送員飆30公里竟私吞滷味未送達 遭判刑6月

桃園一名外送員跑了30公里到台北市西門町拿滷味卻私吞，遭判刑6月、得易科罰金18萬元。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕家住桃園市八德的侯姓市民，去年大年初三晚上想要吃西門町有名的萬國滷味，委託「Lalamove」彭姓外送員到台北拿餐點，由於單趟路程30公里，雖然滷味僅540元，但外送費用高達456元，彭姓外送員拿到滷味風塵僕僕趕回八德，卻因為受不了美味誘惑，竟然只將滷味拍照傳送給侯後就離開；檢方申請簡易判決，法官依業務侵占罪判彭男6月徒刑，得易科罰金18萬元，並返還滷味費用。

判決指出，彭姓男子係執行外送餐點業務之人，所侵占者亦係執行業務所持有之財物，故變更檢方聲請簡易判決處刑之法條從侵占罪改為業務侵占罪。

雖然彭男於偵查中坦承犯行，但未與告訴人達成調解，賠償告訴人所受損害或取得諒解之犯後態度，考量彭男家庭經濟狀況、智識程度、前科素行、犯罪之動機等，量處徒刑6月、並諭知易科罰金之折算標準，以示懲戒。

檢警調查指出，家住八德的侯姓市民，去年1月31日(大年初三)晚間，委託彭姓外送員到台北市西門町萬國滷味拿取滷味餐點，餐點費用540元、外送費456元、合計996元，未料彭男拿到餐點，風塵僕僕騎機車30公里才到侯姓市民家門口，彭只將滷味拍照傳送給侯就離開，侯察覺有異，調閱社區監視器畫面並報警處理。

