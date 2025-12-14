西門町狠甩101成台北觀光新寵！ 「3優勢」殺出重圍

根據台北市觀光署最新統計，西門町以近兩千萬人次的驚人數據，成功超越台北101及故宮等知名景點，成為2025年最受歡迎的旅遊地點。這一成就不僅反映了西門町的吸引力，也顯示出台北市在觀光市場中的競爭力。

西門町以近兩千萬人次的驚人數據，成功超越台北101及故宮等知名景點，成為2025年最受歡迎的旅遊地點。（圖／翻攝自台北旅遊網）

西門町的成功可歸因於其獨特的地理位置和多元化的文化體驗。觀光署指出， 西門町提供的便利性、多樣的美食選擇以及豐富的娛樂活動 ，使其成為本地人和外國遊客的首選。從捷運直達的商圈，到24小時營業的小吃攤，無論是想要快速購物還是悠閒漫步，遊客都能在此找到適合的活動。

西門町從捷運直達的商圈，到24小時營業的小吃攤，無論是想要快速購物還是悠閒漫步，遊客都能在此找到適合的活動。（資料圖／中天新聞）

此外，西門町的歷史建築與前衛藝術展演，更是吸引了各類型的遊客。許多網友表示，這裡的熱鬧氛圍和豐富的小吃選擇，使他們願意反覆造訪。營養專家也提醒遊客，在享受美食的同時要注意健康，建議採取分享食物、減少醬料等方式，以降低熱量和鈉的攝取。

西門町的歷史建築與前衛藝術展演，更是吸引了各類型的遊客。（圖／翻攝自台北旅遊網）

隨著觀光人潮的增加，西門町的商家也呼籲加強夜間巡邏，以確保遊客的安全。整體而言，西門町的成功不僅是觀光數據的提升，更是台北市文化和經濟活力的象徵。

台北市前十名熱門景點。（圖／中天新聞）

