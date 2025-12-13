西門町獅子林通訊行遭竊！小偷「伸進縫隙」偷萬元配件 業者氣炸

西門町獅子林大樓近日遭竊賊侵入，一名男子趁凌晨時段闖入大樓內的通訊行，搜刮多項3C產品及手機配件，造成業者約1萬6千元的損失。受害店家郭先生發現貨品短缺後立即報案，並公布嫌犯特徵協助警方追查。據了解，同一層樓可能還有其他商家也遭竊，但嫌犯目前仍未落網，讓當地商家人心惶惶，呼籲大樓警衛加強夜間巡邏，以防止類似事件再次發生。

西門町獅子林大樓竊賊出沒，通訊行遭搜刮、損失1萬6。 (圖／TVBS)

事件發生在台北市西門町獅子林大樓，竊賊於12日凌晨4點多趁店家休息時間行竊。監視器畫面顯示，嫌犯在大樓內徘徊多圈後，發現一個有縫隙的櫃位，便直接伸手進去搜刮商品。更令人氣憤的是，這名竊賊並不滿足於一次偷竊，而是連續來回搜刮了兩三次，最後帶著偷來的物品迅速離開大樓。

廣告 廣告

受害業者郭先生表示，店內展示板上原本擺放了一整排的配件，當天早上開店清點時發現許多品牌手機殼不見了。他指出：「因為我那間店都是賣一品牌的保護殼，價格大約在890、1290、1590之間。」據了解，嫌犯總共偷走了16個品牌手機殼和6條充電線，造成約1萬6千元的損失。

獅子林大樓一樓幾乎都是通訊行，大多數店家都有鐵捲門保護，但嫌犯特意選擇了可以移動的櫃位下手。雖然櫃位已經拉上門簾並上鎖，但仍有縫隙可以伸手進去。郭先生無奈地表示：「櫃子有鎖，但那種櫃子如果他真的要拿東西，他是可以拿的，防君子不防小人。」

店家已公布嫌犯特徵：臉頰微凹、身高約170公分、身形偏瘦的男子。警方接獲報案後，正根據這些特徵調閱監視器追查嫌犯。值得注意的是，西門町商圈可能不只這一間店受害，讓當地商家擔憂竊賊會再次作案。郭先生呼籲：「我覺得我們那個商場的警衛要加強巡邏。」目前警方仍在追查中，而商圈內的店家則提高警覺，以防止類似事件再次發生。

更多 TVBS 報導

西門町彩券攤商遭搶劫！行動不便成目標 攤商：「根本沒法追」

青山王祭登場！170週年盛典人潮湧現 紅綠臉八將、舞獅跳樁一次看

誇張！客運司機狂低頭 邊開車邊看「遶境直播」

曹雅雯狂粉遭羈押！她苦嘆「可以好好睡覺」 5點聲明：盡快驅逐出境

