西門町獅子林遭竊 賊「盯上漏洞」夜闖通訊行搜刮

台北市 / 綜合報導

台北市西門町商圈知名的獅子林大樓，昨(12)日凌晨傳出竊案！小偷疑似熟門熟路，連偷通訊行裡十幾個手機保護殼跟配件，損失超過一萬六。記者實際回到現場，這棟大樓晚上10點打烊，只會留下單一出入口，但因有商務旅館和停車場，仍有人員進出。周圍店家鐵捲門深鎖，但中間的櫃位只有用黑布蓋著，成為小偷的目標。

揹著後背包的男子，走在空無一人的商店街，形跡相當可疑，只見他鎖定一個櫃台，打開手機手電筒東翻西找，接著轉身往旁邊走，試圖搬動櫃子，遭竊業者郭先生說：「原本放在展示台上面的東西不見了，收攤那個櫃子是可以移動的，只要警衛沒有認真顧。」

事件就發生在，昨(12)日凌晨4點多，台北市西門町商圈，位於獅子林大樓的通訊行，店內原本陳列滿滿一整排商品，現在十幾個手機殼，還有充電線都被偷走，加加起來超過1萬6，小偷疑似熟門熟路，因為這棟大樓不但有商務旅館，還有地下停車場，人進人出，即使有警衛巡邏也難以防範，而周圍店家鐵捲門緊鎖，中間櫃位只有帆布蓋著。

記者李采臻說：「警衛表示，獅子林大樓，一到店家打烊時間，就只留下一個出入口，要給商務旅館的旅客，沒想到疑似就是這裡成為破口，讓手機通訊行遭竊。」遭竊業者郭先生說：「櫃子有鎖，那種櫃子如果他(小偷)真的要拿東西，他可以拿的啦，防君子，不防小人。」

北市警萬華分局西門所所長陳韋勳說：「合計損失約新台幣16000元，本分局依規定受理，並擴大調閱監視器中。」業者感嘆他已經不是第一個受害店家，同業加裝監視器或是換成展示機，多重防護仍防不勝防，加上又在人多複雜的西門商圈，治安問題讓他們傷透腦筋。

