西門町當街爆發衝突 起因只是不爽被汽車按喇叭

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子昨天凌晨在台北市西門町徒步區內走路回家時，在其後方的鄭姓男子疑因嫌他走太慢而鳴按喇叭，林不滿，趁鄭停等紅燈時追上前理論，鄭不甘示弱也下車回嗆，雙方一言不合當街互相推擠拉扯。轄區員警到場後，雖然雙方已經停手，但彼此互控傷害，警方後續將兩造都依傷害罪嫌送辦。

北市警萬華分局西門町派出所在昨天凌晨1時許接獲民眾報案，報案民眾聲稱，有人在漢中街、成都路口爆發糾紛，需要警方到場協助。

廣告 廣告

轄區員警趕到現場釐清，原來當時林姓男子在徒步區步行時，忽然被後方的鄭姓男子轎車按喇叭，林不滿，趁鄭的轎車停等紅燈時追上去，同時拍打車門車窗理論。鄭認為對方找麻煩，也不甘示弱下車回嗆，雙方當街爆發衝突。

警方說，雖然兩人的衝突沒有擴大，但彼此雙方臉上都有擦挫傷，兩方後續都到派出所提出傷害告訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

強吻女同事還舔乳頭 工程師秀600萬、招待陪出國旅遊仍有罪

法官要「割頸兇手孝順死者父母」？高院發聲明澄清

搬運200公斤「水晶洞」突倒下 砸死19歲搬家工人

北捷大直站男乘客失控 !站長遇襲辣椒水反擊 保全鋼叉壓制對方

