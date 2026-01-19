西門町知名雅香火鍋竄煙起火 3韓國籍旅客、2台人嗆傷送醫

西門町知名的雅香火鍋今（19日）上午驚傳火警，造成3名韓國遊客、2台灣人嗆傷送醫。翻攝畫面

台北市萬華區成都路、西門町商圈知名火鍋店「雅香石頭火鍋」所在大樓，今（19）日上午發生火警事故，地下室突竄濃煙，造成5人因吸入濃煙嗆傷送醫，所幸均意識清楚，無生命危險。

台北市消防局指出，上午9時55分接獲通報，該棟8層樓建築物地下室倉庫起火，現場燃燒雜物及電腦設備。消防局立即派遣大批人車前往搶救，共出動指揮車6輛、消防車18輛、救護車8輛，合計91名消防人員到場佈線灌救。

警消到場時，地下室濃煙密布，隨即展開疏散與滅火作業。火警共造成5人嗆傷，其中包括3名韓國籍民眾，分別為57歲女性出現呼吸困難、30歲女性及35歲男性猛烈咳嗽；另有2名本國籍民眾，為58歲女性及77歲老婦人，皆有咳嗽、喉嚨痛等不適症狀。傷者分別被送往和平醫院、中興醫院及台大醫院治療。

廣告 廣告

消防人員於上午10時44分成功撲滅火勢，現場已無明火及持續冒煙情形。至於確切起火原因及是否涉及電器或人為因素，相關單位仍在進一步調查釐清中。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點

獨家／中國滲透不只金錢誘惑 外派媒體人揭露「溫水煮青蛙」手法

獨家直擊／外送員突強開轎車門拽駕駛下車 民眾嚇傻⋯原來是警察在抓車手

遭政府追回上萬元租金補貼！一票房客崩潰：不知政策溯及既往...猶如強盜