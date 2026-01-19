西門町老店「雅香石頭火鍋」B1起火 濃煙直竄5人嗆傷送醫

台北市 / 綜合報導

台北市萬華區成都路上，知名50年老店雅香石頭火鍋店，今（19）日上午將近10點驚傳火警，警消趕到現場發現地下倉庫起火，濃煙直竄，緊急疏散大樓住戶，不過在樓上的一 間 旅館，有3名韓國遊客以及其它2人嗆傷緊急送醫， 好在沒有大礙， 但不少特意前來的饕客和觀光客，想一嚐美食，因為火警撲了空。

大樓與大樓中間不斷有白煙從樓下竄出，民眾見狀趕緊打119報警，大批消防隊，開著大小車輛抵達，甚至連雲梯車都出動，因為消防獲報，有人受困樓上，雲梯車靠近窗台，消防員快速從窗戶裡，將人給救了出來，而這間失火的火鍋店，來頭不簡單。

雅香石頭火鍋店老闆唐先生(110.03.18)說：「但是如果你要讓湯頭更加濃的話，可以加乾魷魚蒜苗跟香菇，洋蔥鍋內快炒加入獨門醬料，香味通通跑出來，台北老牌雅香石頭火鍋店，北部飄香50年，19號這天早上卻突然失火。」

記者張權說：「台北知名雅香火鍋店，在今天營業前的時候，地下室莫名起火燃燒，影響到今天的一整個營業狀態，甚至連樓上的遊客都被濃煙嗆到送醫救治。附近店家說：「就是一直竄煙，一直冒煙，從地下室那邊一直跑出來。」樓上住戶說：「大門一直有煙冒進來，往裡面冒，我把衣服塞進孔，希望它不會漏，但是我在家裡面就已經沒辦法了。」

發生火災的就是位在台北市萬華區的西門町總店，根據了解失火的地點是雅香火鍋，地下一樓的倉庫，燃燒面積約10平方公尺，雜物電腦全被燒毀，不僅如此濃煙還不斷竄上，樓上7樓的一對男女，以及8樓3名韓籍郵客，通通都喉嚨嗆傷送醫救治。

所幸這次火警無人傷亡，送醫5人後續也沒有大礙，知名火鍋店突然失火，不少慕名而來觀光客，最終只能敗興而歸。

