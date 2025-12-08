西門町街頭性感掃蕩 薔薔、婷婷爆出肢體衝突

薔薔、婷婷在西門町決戰，甚至爆出肢體衝突。（VieFor提供）

臺北西門町昨（7日）午後徹底炸裂！短影音平台 VieFor 在西門紅樓前舉辦《決戰性感之癲》活動，首度讓薔薔（林嘉凌）與法拉利姐張婷婷同台，一場原本是社群迷因延燒的話題，瞬間被她們兩人演成真人版八點檔。時間一到兩人登場，全場馬上擠爆，一路從下午燒到傍晚，宛如街頭版選前造勢。

張婷婷一現身就甩出「國際辣度」氣場，邊扇邊瞪、姿態媲美在康城走紅毯，還直接對薔薔丟下一句超嗆語錄：「妳這叫性感？我這個才是國際規格！」扇子一揮全場立刻暴動。薔薔聽完立刻反嗆：「台灣性感自己會發光，不用靠扇子打風！」語氣甜又帶刺，現場觀眾直接尖叫拍手，兩人火藥味瞬間飆到頂點。

最刺激的一幕來得又快又狠，張婷婷突然把扇子往薔薔頭上揮，像要敲下去的瞬間全場倒抽一口氣！薔薔閃過後笑著回嗆：「妳小心，我頭比妳扇子還硬喔！」全場粉絲被兩人的鬥嘴笑到彎腰，手機差點拿不穩。

薔薔、婷婷在西門町街頭性感掃蕩。（VieFor提供）

接著兩軍開始西門町「街頭性感掃蕩」，張婷婷站上選舉車，與助選員 FJ234 用直播語氣沿路喊話：「各位觀眾，我們要把性感推向國際！」車子一駛進電影街，迷因語錄就像擴音器一樣在巷內回蕩，讓路人又笑又跑。

薔薔則走完全不同路線，她坐著協力車、再下車步行與粉絲握手、擊掌，還在原地示範性感姿勢，一邊笑說：「阿姨我不想努力了，我想選性感代表！」瞬間又把笑點拉滿，粉絲圍得水洩不通。

