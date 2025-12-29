西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K

社會中心／台北報導

林姓男子揮拳攻擊鄭姓男子。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。

警方指出，27日凌晨1時許接獲報案，萬華區漢中街與成都路口發生一起糾紛，2名男子在馬路上打架互毆，員警到場時已無打架情事，但雙方情緒激動，且臉部均帶傷掛彩。

廣告 廣告

林男趁鄭男停等紅燈，拍打其車窗理論。（圖／翻攝畫面）

鄭姓男子揮拳還擊。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

林姓與鄭姓互毆，路人上前勸架。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

經查，林男走在人行徒步區時，因不滿被後方開車的鄭男鳴按喇叭催促，趁鄭男車輛在路口停等紅燈時，拍打其車窗理論，鄭男下車後2人發生口角、拉扯，進而演變肢體衝突，雙方揮拳互毆，路人見狀紛紛上前勸阻。

警方表示，事發後員警將2男帶回派出所詢問，雙方堅持互提傷害告訴，訊後已依法函送北檢偵辦。

更多三立新聞網報導

竹聯幫成員揮刀逼2女國中生當街下跪 往日挑釁謝和弦黑歷史曝

兒排隊吃壽司爆糾紛！母參戰狂呼對方巴掌 一家3口全進警局

不滿同向車硬切逼讓道 莽男火大揮棒洩憤！砸車影片曝光

高雄16歲明星高中生墜樓！全身多處骨折濺血身亡 父母認屍崩潰

