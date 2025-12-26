西門町豆漿店2個月飄惡臭！疑倒閉食材腐爛釀禍 環保局今派員消毒

西門町倒閉豆漿店傳出惡臭，附近商家已無法忍受，環保局26日派員前往消毒。（北市環保局提供）

觀光客聚集的台北萬華西門町，一間豆漿店倒閉之後，由於食材放在店裡腐壞沒人理，即便鐵門拉下，但持續飄散出惡臭，不僅附近店家問了兩個月快崩潰，路人經過也憋氣或用嘴巴呼吸快步離去。台北市環保局今（26日）表示，雖然未接獲檢舉陳情，已派員到場噴藥消毒週邊環境。

據了解，這家倒閉的豆漿店位於萬華漢口街二段，目前鐵門拉下，上面還貼有一張台北地院執行命令，疑似屋主和租客先前有債務糾紛。由於，豆漿店歇業之後，任由店內食村腐敗，兩個月來飄出惡臭味，甚至還出現黑蚊和老鼠，附近店家飽受困擾，就連路人經過也用憋氣、用嘴巴呼吸加快腳步。

台北市環保局今日表示，已派員到現場噴藥消毒周邊環境。不過，由於店內屬私人場域，環保局說，後續會請區公所、建管處、警察局會同屋主與租客進入，並全力配合清運。

