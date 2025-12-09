西門町身障攤販彩券被搶！惡匪騎腳踏車逃逸 秒遭路人壓地制伏

社會中心／陳韋劭報導

郭姓男子搶奪彩券後騎腳踏車逃逸，見義勇為的民眾上前攔阻。（圖／翻攝畫面）

台北市萬華區今天（9日）凌晨發生一起搶案，郭姓男子（57歲）街上行搶賣彩券的沈姓身障男子（65歲），得手46張百元刮刮樂彩券後騎腳踏車逃逸，但沒多久即被見義勇為的民眾攔阻制伏。

警方指出，9日0時許接獲報案，萬華峨嵋街發生搶奪案，員警到場後發現嫌犯已被民眾制伏。經查，郭姓男子一開始佯裝顧客，向在路邊擺攤賣刮刮樂的沈姓身障人士購買彩券，郭男突然伸手搶奪多張刮刮樂彩券，並騎上腳踏車逃逸，沈男遭搶大聲呼救，引起附近路人關注。

民眾聽聞呼救後，立即衝上前攔阻騎腳踏車逃逸的郭男，並把郭男壓制在地防止逃跑，員警到場後立即以搶奪現行犯將郭男逮捕帶回偵辦。

郭姓男子行搶後被熱心民眾攔阻壓制在地。（圖／翻攝畫面）

警方表示，郭男一共得手46張百元刮刮樂彩券，事後已發還沈姓攤販，郭男供稱因缺錢花用才犯案，全案已依照搶奪罪嫌移送法辦。

警方呼籲，民眾對於個人財物應妥善保管，以防不法分子趁機犯案，如遇可疑份子徘徊可立即向警方報案，萬華分局將全力維護轄區治安，防範類似案件再度發生，保障民眾財產安全。

