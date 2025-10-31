西門町青年旅舍單床一晚3500元 網嚇壞：跟沖繩海景房一樣

國旅價格長期被詬病，許多網友抱怨國內旅遊的CP值實在太低。近日有網友在PTT上分享，他發現西門町一間青年旅舍，單床一晚竟要價3500元，引發熱烈討論。

一個床位一晚要價台幣3576。（圖／翻攝PTT）

根據觀光署昨（30）日表示，2025年1月至9月出境人數比入境人數多出805萬人，主要原因之一正是「國旅住宿價格過高」。原PO感嘆，「以前背包客時代一晚400還嫌貴，現在變成一個床位比旅館還誇張。」

網友表示3500的價格跟跟沖繩海景房一樣貴。（示意圖／unsplash）

他指出，雖然該青年旅舍主打「近捷運、空調良好、有交誼廳」，但價格仍讓人難以接受，氣得直喊：「拜託，3500都可以去住五星飯店了吧？」並再度嘆道：「以前背包客時代一晚400還嫌貴，現在變成一個床位比旅館還誇張。到底是觀光客太盤，還是房東真的敢喊？」

貼文曝光後，掀起網友熱烈回應，有人直呼「笑了，跟沖繩海景房一樣貴」、「就算通膨，頂多是漲到一床五六百吧」、「3500都可以住在赫爾辛基車站旁邊了」、「沖繩這種床位才600元...台灣真的倒一倒好」。

不過也有網友出面緩頰，指出原PO查詢的日期正值跨年期間，價格偏高屬正常現象，「你要看周邊是不是有什麼活動、球賽、演唱會」、「日本漫展期間東橫也噴到一晚兩萬」、「不就跨年時段 台北哪裡有便宜的」、「跨年的價格啦，不過我覺得還是太貴」。

