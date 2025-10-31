西門町青旅比沖繩貴5倍！「1晚3500元」全場看傻：真敢喊

一名網友發現西門町的青旅1晚要價3500元。圖／翻攝自台北市觀傳局

誇張！一名網友在PTT發布貼文，表示滑到某個訂房平台，發現西門町的「青年宿舍」一個晚上要價3500元，甚至不是套房，而只是一個床位，讓原PO傻眼表示，「到底是觀光客太盤，還是房東真的敢喊？」貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在PTT中發布貼文，表示剛剛滑到某間訂房平台，看到西門町一間「青年宿舍」1晚開價3500元，「不是套房、不是飯店，真的就是那種上下舖、有簾子的床位」。原PO起初還以為是看錯，結果看評價發現是真的有人住，業者說地點是鄰近捷運、空調良好、有交誼廳。

對此，原PO看傻眼直呼，「拜託，3500都可以去住五星飯店了吧」，以前背包客時代1晚400元都還嫌貴，現在變成一個床位比旅館還誇張，原PO好奇詢問，「到底是觀光客太盤，還是房東真的敢喊？政府不是一直在講要打炒租、打黑旅館？這種直接明碼標價割喉，完全沒在管嗎？」

沖繩的青年旅館要價600元左右。圖／翻攝自Booking

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人相當傻眼，指出這個價格甚至比國外還貴，「笑了，跟沖繩海景房一樣貴」、「跟冰島住宿差不多」、「沖繩這種床位才600塊…台灣真的倒一倒好」。不過，也有眼尖的網友指出，原PO的住宿時段刻意選擇跨年夜，因此價格才會比較貴，「原來是拿跨年房價」、「你選跨年的時間要怪誰」、「跨年就是盤子假，平日直接剩500」。



