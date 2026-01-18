西門町騎到桃園外送540元滷味「再整包帶走」 貪吃快遞遭判6月

快遞因侵吞滷味挨告。（pexels）

去年1月31日晚間，桃園八德一名侯姓民眾訂購540元的西門町知名滷味店後，另請快遞Lalamove外送，外送費為456元，彭姓外送員接單後，一路將滷味送到指定地點，卻在拍照交差後把整包滷味打包帶走，侯姓民眾苦尋不著滷味，調閱監視器後，發現彭男侵吞滷味，為此提告，彭男被依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金。

事發於去年1月31日晚間，時逢農曆大年初三，侯姓民眾在北市萬華區西門町商圈的萬國滷味買了540元餐點，並透過Lalamove請外送員代為取餐、運送，外送費456元幾乎逼近餐點價格。

彭男當晚接單後，一路從北市西門町飆至桃園八德指定地點，當晚22時26分抵達目的地，但他卻在現場拍照，將餐點照傳給顧客，佯裝已送達假象，但實則把滷味載離現場，下單侯姓民眾遲遲等不到餐點，調閱監視器發覺滷味被外送員帶走，為此報案提告。

案經桃園地方法院審理，彭男於偵查過程中認罪，但未和對方達成和解，也未就損失進行賠償，法官審酌彭男經濟狀況、智識程度、前科素行等，量處適當之刑，判處彭男6月，得易科罰金18萬元，同時須返還滷味費用。





