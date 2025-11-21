社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導

台北市警方接獲一名家長報案，指家中未成年學子離家多日未歸，警方成立專案小組調查，發現無業的陳姓男子涉有重嫌。原來他經常出現在西門町，尋找未成年搭訕。警方在週三找上門，將學生帶回家交給家長，陳姓男子雖然否認誘拐學生，還是遭北檢依妨害性自主、和誘等罪向法院聲請羈押。

台北市知名景點西門町，是很多旅客必遊的景點之一。不過，現在卻傳出，有男子專門搭訕誘拐未成年。民視記者莊立誠﹔「這名男子，就是在人來人往的人群當中，尋找落單的未成年，接著再以金錢利誘，來發生性行為。」民眾表示，因為都是騎樓小巷的，我就是住在這附近，所以說就覺得到晚上，大概是11至12點的時候，有點危險感，這邊人比較雜一點，而且現在觀光客非常多。還有人認為，就是因為這個地方都是年輕人，他們就比較好下手，像很多國高中生以下的，所以就盡量是成群結隊。

西門町驚傳未成年遭誘拐過夜! 無業男涉重嫌檢聲押

台北市熱門景點西門町，傳出誘拐未成年事件。（圖／民視新聞）

事發就在台北市萬華區，警方接獲一名家長報案，表示未成年的小孩今年六月離家出走。警方成立專案小組展開調查，發現一名無業的陳姓男子，涉有重嫌。根據了解，他在西門町搭訕落單的被害學生。這名涉世未深的學生，誤信對方的花言巧語，竟然搬去跟陳姓男子同居。期間男子不僅跟他發生2次性關係，還提供零用錢，但陳男到案後矢口否認。台北地檢署訊後，依妨害性自主、和誘等罪，向法院聲請羈押。非本案律師黃柏榮表示，說服未成年子女脫離家庭部分，要視未成年的年紀來做區分，如果未成年人是16歲以下，構成略誘罪，法律刑度是一年以上，七年以下的有期徒刑，那如果說是16歲以上，法定刑度就會成立為三年以下的有期徒刑。

遭誘拐的學生，已經帶回給家長，全案有無其他人受害，警方擴大偵辦中。

