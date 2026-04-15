西門町驚現「攝狼」偷拍！民眾報警當場逮人 至少4女受害

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男手提袋挖洞塞手機、密錄器偷拍，被熱心民眾發現並報警。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台北市萬華區西門町商圈昨晚出現「攝狼」，由於天氣越來越熱，許多女性都換上短褲或短裙，一名男子將手提袋挖洞，隨後塞進手機、密錄器，偷拍女性下半身，當場被熱心民眾發現，警方獲報到場，因該男子對警方詢問皆不回應，依法被帶至派出所釐清案情並查扣密錄器及手機。

警方指出，涉案的64歲吳姓男子昨日晚間攜手提袋在西門町商圈閒晃，故意將手提袋挖洞並擺放密錄器，一路偷拍最少4名以上穿短裙或短褲的女子，後來被見義勇為的路人攔下，搶走吳男的手提袋大喊「偷拍」並報警。

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警方將吳姓男子帶回派出所後，警方檢視畫面，內有數名不詳身分女子之背部、腿部及裙底畫面，後續將待被害人提告後，將吳男函請偵辦。

萬華分局呼籲，如遇可疑人貼近或有異常舉動時，應提高警覺，設法遠離或立即就近向附近店家求助。警方亦警告不肖之徒，切勿心存僥倖，對於違序違法行為，均將依法嚴辦絕不寬貸。

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