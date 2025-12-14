西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾

社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

繼新北九份老街出現竊盜集團，現在連台北西門町也有了嗎？有民眾日前在西門町看青山宮藝閣表演，期間被五名頭戴鴨舌帽的男子團團包圍，雖然當下不覺有異，但民眾回到家後，發現皮夾不見了！回頭查看自己拍攝的畫面，才驚覺包圍他的五人涉有重嫌！現在警方受理報案，要追查這五人的下落。

萬華青山宮遶境，現場人山人海，有民眾在西門町觀看藝閣時，高舉攝影器材，意外捕捉到這詭異一幕。只見藝閣上的人，開始丟物品給下面的民眾，此時男子身旁，開始聚集一群戴著鴨舌帽、口罩的男子。1、2、3、4、5，不到幾秒鐘的時間，男子馬上被五人團團包圍，明明現場沒有擠到那麼誇張，這五人瘋狂往男子身上貼，這名男子回家後發現皮夾被扒走了。

事發在台北西門町，10號晚上七點多，男子發文提醒大家要注意，說自己疑似碰上竊盜集團，五個頭戴鴨舌帽的男子，將他團團包圍！過沒多久就鳥獸散，男子事後發現皮夾不見了，懷疑就是當時，不斷靠近他身邊的這五人所為，但畫面沒拍到明顯的偷竊行為，因此暫時不提告。有網友依照畫面分析，說這五人靠近被害人時，其中三人有刻意用肢體碰觸被害人，讓被害人有感、轉移焦點，當身體三個部位，同時明顯感覺到被觸碰時，根本察覺不了其他微小異狀。





西門町派出所副所長許福和：「因五人行跡可疑，警方將持續調閱追查五人行蹤，釐清身分。」

萬一真的又是竊盜集團，現蹤人來人往的西門町，恐怕又會引起觀光客恐慌。

