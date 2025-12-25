人來人往的台北市西門町商圈，傳出大型招牌掉落事件！上午八點半左右，一間知名的3C專賣店，兩層樓高的牆面招牌墜落，好險掉落時，有一旁的電杆撐住，才沒讓招牌直接墜落地面，否則砸到逛街民眾，後果不堪設想。

兩層樓高的招牌，傾斜逼近45度角，消防獲報不敢大意，左右兩邊拉起封鎖線，因為就怕這招牌，隨時會掉落地面。





西門町「兩層樓高招牌」突掉落 幸電杆撐住無砸傷民眾

西門町「兩層樓高招牌」突掉落 幸電杆撐住無砸傷民眾。（圖／民視新聞）





民視記者馬聖傑：「西門町這邊的逛街人潮是非常的多，不過招牌掉落的瞬間，還好有這一根電杆擋住它，沒有讓招牌掉落地面砸傷民眾。」

重回現場，封鎖線還綁在一旁的樹上，而招牌則是被扶正，左邊，還能看到因為掉落造成的破洞，真的是千鈞一髮，有驚無險。

附近攤商：「我來的時候他們就已經圍起來了，對啊已經在用了，有東西要掉下來那是真的很危險，砸到人的話不堪設想。」





事發就在台北西門町，最熱鬧的漢中街上，這間知名的3C用品店，懸掛在戶外的招牌，無預警突然掉落，好險事發當下是早上8點多，因此許多店家還沒營業，也還沒有出現大量人潮，否則這塊招牌若真的砸到人，後果真的不堪設想。通常招牌會掉落，不外乎就是木材腐蝕、中空板老化、或是金屬生繡，有些細節用肉眼的確很難看得出來。

當事店家店員：「現在沒辦法換新的，（來的時候已經被清掉了嗎）不知道，因為我沒有經過那邊，我直接走下面（騎樓），就沒有看到外面。」

好險招牌掉落沒傷到人，算是不幸中的大幸。

