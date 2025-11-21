西門町「咖波屋」300人排爆 PK「蛋型鐵盒」快閃店

超人氣IP角色「貓貓蟲咖波」在台北西門町開設咖波屋，吸引近300人排隊，成為熱門打卡景點。店內除販售周邊商品，還設計多個拍照區，連澳洲觀光客也前來搶購。同時，京站的TINPOP盒拍快閃店推出蠟筆小新、米奇等人氣角色的蛋型鐵盒；松菸則有史努比快閃輕食店，營造濃厚聖誕氣氛。各IP快閃店紛紛於年底前開幕，搶攻節慶商機，吸引粉絲消費。

咖波屋吸引大批粉絲。（圖／TVBS）

原本只在台中展店的咖波屋，21日正式進駐台北西門町，開幕當天即吸引兩三百人排隊，隊伍綿延看不到盡頭。因擔心影響附近店家營運，業者從中午開始改為發放號碼牌方式管理人潮。排隊民眾表示，有的已等候將近一小時，他們都是因為喜愛咖波而前來，希望能買到心愛的娃娃。

咖波屋共有三層樓，每層都有特色。一樓設有咖波迎賓公仔，是拍照打卡的第一站。二樓為主要商品區，打造成復古空間，有阿嬤家廁所，還有穿著便便裝、坐在馬桶上的咖波公仔，十分可愛。三樓則是咖波房間及巨大鏡面裝置，能創造延伸視覺效果。一位來自澳洲的觀光客也前來購買，他買了幾個娃娃，打算將一半的吊飾送給女朋友，並認為這些商品很適合作為聖誕節交換禮物。

超人氣IP的蛋型鐵盒快閃店。（圖／TVBS）

在京站，同樣有讓IP控為之瘋狂的TINPOP盒拍快閃店，提供蠟筆小新、玩具總動員、米奇、庫洛米等角色的蛋型鐵盒，打開後還藏有數塊可食用的雞蛋脆燒。而在松菸，為慶祝花生漫畫75週年，「史努比雪夜聖誕派對」快閃輕食店於22日登場，現場佈置營造濃厚的聖誕氣氛，除了周邊商品外，還提供六款限定特點、冷熱飲及蛋糕輕食。

史努比聖誕派對快閃輕食店在22日登場。（圖／TVBS）

接下來，28日還將有貓福珊迪快閃店開幕，打造十大拍照打卡點，並推出近百款恐龍貓周邊商品。行銷專家王福闓表示，消費者對於耶誕節、跨年及交換禮物有固定習慣，這時購買這類產品能促進年輕人之間的交流，另外不少公司也會在此時進行企業採購。各業者搶攻年底節慶商機，主打多數民眾喜愛的IP角色，成功吸引粉絲掏出錢包購買。

