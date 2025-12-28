《西門町一番地》跨年加演 緊扣熱門話題

記者黃朝琴／臺北報導

全民大劇團《西門町一番地》舞臺劇跨年加演，12月31日至1月4日西門紅登場，這齣沉浸式戲劇緊扣時代脈動，將年度話題巧妙融入演出，除再現王世堅成名曲〈沒出息〉，F4合體、朱孝天翻臉全都入戲，引發觀眾會心一笑，還致敬鏟子超人，談及1219事件看見人性光明等熱門話題，堪稱最貼時事的舞臺劇，邀觀眾歲末感受溫度與陪伴。

全民大劇團表示，《西門町一番地》跨年場次由方宥心、周定緯、康茵茵、呂紹齊共同演出，安排堪比跨年晚會的精采歌曲橋段，精選2009至2025年間經典華語歌曲，戲劇、音樂與現場氛圍結合，還為觀眾準備螢光棒與啤酒，陪伴觀眾百年古蹟中度過跨年夜，用最有溫度方式迎新送舊。

跨年場次特別迎來全新卡司周定緯加入，他出身《超級星光大道》，將以不同形式詮釋西門紅樓的故事，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞臺魅力，讓觀眾一飽耳福。

跨年場次精選經典華語歌曲。（全民大劇團提供)