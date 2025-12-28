《西門町一番地》跨年演出 古蹟看戲感受溫度與陪伴

記者黃朝琴／臺北報導

全民大劇團《西門町一番地》舞台劇跨年加演，12月31日至1月4日西門紅登場，這齣沉浸式戲劇緊扣時代脈動，將年度話題巧妙融入演出，除了再現王世堅成名曲〈沒出息〉，F4合體、朱孝天翻臉全都入戲，引發觀眾會心一笑，還致敬鏟子超人，談及1219事件看見人性光明等熱門話題，堪稱最貼時事的舞台劇，邀觀眾歲末感受溫度與陪伴。

全民大劇團表示，《西門町一番地》跨年場次由方宥心、周定緯、康茵茵、呂紹齊共同演出，安排堪比跨年晚會的精彩歌曲橋段，精選2009年至2025年間的經典華語歌曲，戲劇、音樂與現場氛圍的結合，還為觀眾準備螢光棒與啤酒，陪伴觀眾百年古蹟中度過跨年夜，用最有溫度方式迎新送舊。

跨年場次特別迎來全新卡司周定緯加入，他出身《超級星光大道》，將以不同形式詮釋西門紅樓的故事，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞台魅力，讓觀眾一飽耳福。

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式，帶領觀眾穿梭不同年代，看見城市的繁華變遷與人情風景。演出過程中，觀眾將隨著劇情推進，由演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，讓觀戲不僅是視覺與聽覺的享受，更成為一場融合味覺的城市記憶之旅。

《西門町一番地》深受臺灣觀眾喜愛，也吸引新加坡、香港、日本的觀眾專程前來欣賞，演出全程貼心設有中英文字幕，無論本地觀眾或來自世界各地的旅客，都能無障礙融入劇情，在劇場中感受臺灣故事的獨特魅力。

團長謝念祖表示，曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，因為這些都是我們共同經歷的事情，即使外面的世界混亂，依然可以找到人性的光明與善良。

《西門町一番地》康茵茵重現崔苔菁造型。(全民大劇團提供)

《西門町一番地》重現經典國語老歌。(全民大劇團提供)

《西門町一番地》呈現相撲選手打擂臺場面。（全民大劇團提供)

《西門町一番地》重現Ｆ４合體話題，獻演經典歌曲。（全民大劇團提供)

《西門町一番地》跨年場次安排堪比跨年晚會的精彩歌曲橋段。（全民大劇團提供)

《西門町一番地》跨年場次，精選2009年至2025年間的經典華語歌曲。（全民大劇團提供)