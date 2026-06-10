西門町一脆甜甜圈爆分家！前員工控：房東獨吞所有 官方發聲明反擊

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生活中心／賴俊佑報導

台北西門町名店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」爆分家爭議！任職6年的員工發文指控，老闆獨資扛下所有設備，與房東合夥合作，沒想到品牌打響名號後，房東竟趕走原始團隊、佔有所有設備，並另請外籍勞工繼續經營，原始團隊只好另成立新品牌「倆倆脆」繼續經營；對於指控，「一脆」在Google評論強調「我是老闆，沒變過」，並檢舉惡意留言。

「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」外國觀光客必朝聖！遭爆房東獨佔所有

「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」許多日韓東南亞觀光客來西門町必訪名店，每到營業時間都可見排隊人潮；不過任職6年的員工在Threads發文指控，原始團隊老闆與房東最初是合夥關係，「合作的時候房東開出不合理的條件，一脆這個商標要給她登記，但著作權是我們老闆，甚至還要求要佔有50%股份，不然就不給我們老闆租」。

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該員工表示，老闆獨資扛下所有設備，然而「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」爆紅後，房東竟想獨吞所有，「把我們全部人趕出去，叫了很多東南亞的廉價勞工來做 降低員工成本，自己賺好賺滿」，原始團隊最後在西門町昆明街另開設新品牌「倆倆脆」。

另有自稱任職3年的員工指出，「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」在疫情期間靠著社群媒體推廣和路邊叫賣累積口碑，疫情解封後迎接大量日韓東南亞觀光客朝聖，「房東兼合夥人的阿姨看到我們店生意越來越好，變相房租越漲越高，可惡至極直接獨佔商標，完全沒有付出心力勞力，坐享其成」，員工指出老闆親力親為，酷暑在不到5坪的空間陪員工一起炸甜甜圈，也會買飲料、供餐費給員工。

一脆發聲明反擊：我是老闆，沒變過

對於網路上種總指控，「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」在Threads發聲明指出，「一脆鮮奶脆皮甜甜圈，是我們從零建立起來的品牌，不是接手，更不是房東」，聲明提到「品牌商標是我們申請的。2019 年，我們找了一位合夥人負責日常管理。我們信任他，把運營的空間交給他。我們發現，帳目一直都有問題，且一直交代不清楚。2025 年，我們正式提出這件事。但一直沒得到任何回應及處理。所以我們結束了這段合作」。

官方表示，對於員工的離開，是他們自己的選擇，「我們從來沒有趕過任何人」更強調在一脆工作的都是合法聘用，對於指控保留完整的法律追訴權。

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