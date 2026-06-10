西門町一脆甜甜圈爆「房東搶商標」！前員工嘆「原團隊被趕走」揭內幕…官方急發聲駁斥

「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」前員工爆料被房東獨佔所有。圖／翻攝自Google Maps

台北西門町商圈知名甜甜圈店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」向來吸引眾多海外遊客前去消費，就連台灣民眾偶爾路過也會買來解饞，沒想到近日一名自稱任職近6年的前員工指控，品牌創立初期房東以持有商標及股權為條件合作，怎料當店家生意蒸蒸日上後，老闆竟後將原團隊趕走，獨佔店面，迫使原班人馬只能另創「倆倆脆」。消息曝光後頓時引發熱議，也釣出一脆發表聲明反駁。

一脆甜甜圈爆內鬥！前員工控房東搶商標奪品牌

一名自稱在一脆工作將近6年的前員工5日在Threads上發文爆料，稱一脆原本是品牌老闆與店面房東合夥創辦，然而房東在起初合作時就開出不合理的條件，包括將「一脆」商標登記在其名下，著作權則歸老闆所有，甚至還要求擁有50%股權，否則不會讓老闆租下蓋店面。這名前員工透露，雖然房東剛開始的確也有出資，但後來是老闆獨自出資買下店裡所有的設備。

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原本一脆在西門町經營了6年時光，好不容易才把生意做起來，沒想到房東見狀後竟想獨吞，將一脆原本的團隊人馬趕走，改為聘僱人力成本較低的外籍勞工，藉此降低員工成本，房東自己則賺得盆滿缽滿。一脆的老團隊最後只能在西門町昆明街另外開設新品牌「倆倆脆」。

倆倆脆距離一脆只隔了一條街。圖／翻攝自Google Maps

也有另一名在一脆任職3年的前員工留言表示，與店內原團隊人馬從疫情嚴峻期間，就提供甜甜圈試吃品給路過的民眾嚐味道、一整天喊破喉嚨的叫賣，憑藉熱情一點點累積下客流量與口碑；疫情解封後，一脆甜甜圈也深受大批光觀客喜愛，進而紛紛在社群媒體推廣，口耳相傳之下也讓排隊人潮越來越多。怎料房東兼合夥人看見店面生意變好後，非但讓房租越漲越高，最後甚至直接獨佔商標，完全沒有付出任何心力、勞力就坐享其成。

這名前員工無奈表示，她還在任職期間，就看見老闆在店內事事親力親為，即使夏天在高達38、39度的店內，也會和員工一起一邊流汗一邊炸著甜甜圈，或是親自買便當、飲料慰勞辛勤的員工，下班後還會帶大家大吃一頓，讓他即使離職後也會不時回來探班：「衷心感謝也很幸運能遇到這樣替員工著想的好老闆，必須幫他伸張正義！」

網一面倒聲援！官方急發聲明駁斥

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛力挺原班人馬：「這很值得上新聞了，讓全台灣人的人看看貪婪離譜的西門町吸血房東，如何毀滅產業」、「貪得無厭的房東真的是阻礙社會發展的毒瘤，物價之所以上漲絕大部份都是租金，其他供應鏈成本都是有很多經濟價值，店租佔比重，結果全被房東一人獨拿」、「今天有去買，本來想問你們跟成都路是不是同一間，沒想到水這麼深」、「看來不用多說，這個房東很多人都知道她的事蹟了，當初差點跟她簽約了，還好最後沒跟她租」、「我們是斜對面店家，我會幫你們跟客人說的！」

「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」發表官方聲明。圖／翻攝自Threads／yicui_doncut

對此，一脆也在10日上午透過官方社群帳號發布聲明，表示一脆是團隊從零建立起來的品牌，不是接手其他老闆的店面，也不是房東獨自經營，至於品牌商標則現有團隊所申請。聲明指出，團隊在2019年與另一位合夥人負責日常管理，怎料後來卻發現對方一直無法交代清楚帳目細項，即使團隊提出此事，也並未得到任何回應及處理，於是最後只能結束這段合作。

聲明也表示，業者從來沒有趕走任何員工，並強調現在在一脆工作的每位員工都是合法聘用，而且給予比合法規定更高的薪資報酬，還稱如今的甜甜圈都是每天現做現炸「不再是過去的冷凍批發」，最後表示針對這次事件，一脆將保留完整的法律追訴權。



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