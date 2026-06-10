西門町一脆甜甜圈爆「房東搶商標」！前員工嘆「原團隊被趕走」揭內幕…官方急發聲駁斥
台北西門町商圈知名甜甜圈店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」向來吸引眾多海外遊客前去消費，就連台灣民眾偶爾路過也會買來解饞，沒想到近日一名自稱任職近6年的前員工指控，品牌創立初期房東以持有商標及股權為條件合作，怎料當店家生意蒸蒸日上後，老闆竟後將原團隊趕走，獨佔店面，迫使原班人馬只能另創「倆倆脆」。消息曝光後頓時引發熱議，也釣出一脆發表聲明反駁。
一脆甜甜圈爆內鬥！前員工控房東搶商標奪品牌
一名自稱在一脆工作將近6年的前員工5日在Threads上發文爆料，稱一脆原本是品牌老闆與店面房東合夥創辦，然而房東在起初合作時就開出不合理的條件，包括將「一脆」商標登記在其名下，著作權則歸老闆所有，甚至還要求擁有50%股權，否則不會讓老闆租下蓋店面。這名前員工透露，雖然房東剛開始的確也有出資，但後來是老闆獨自出資買下店裡所有的設備。
原本一脆在西門町經營了6年時光，好不容易才把生意做起來，沒想到房東見狀後竟想獨吞，將一脆原本的團隊人馬趕走，改為聘僱人力成本較低的外籍勞工，藉此降低員工成本，房東自己則賺得盆滿缽滿。一脆的老團隊最後只能在西門町昆明街另外開設新品牌「倆倆脆」。
也有另一名在一脆任職3年的前員工留言表示，與店內原團隊人馬從疫情嚴峻期間，就提供甜甜圈試吃品給路過的民眾嚐味道、一整天喊破喉嚨的叫賣，憑藉熱情一點點累積下客流量與口碑；疫情解封後，一脆甜甜圈也深受大批光觀客喜愛，進而紛紛在社群媒體推廣，口耳相傳之下也讓排隊人潮越來越多。怎料房東兼合夥人看見店面生意變好後，非但讓房租越漲越高，最後甚至直接獨佔商標，完全沒有付出任何心力、勞力就坐享其成。
這名前員工無奈表示，她還在任職期間，就看見老闆在店內事事親力親為，即使夏天在高達38、39度的店內，也會和員工一起一邊流汗一邊炸著甜甜圈，或是親自買便當、飲料慰勞辛勤的員工，下班後還會帶大家大吃一頓，讓他即使離職後也會不時回來探班：「衷心感謝也很幸運能遇到這樣替員工著想的好老闆，必須幫他伸張正義！」
網一面倒聲援！官方急發聲明駁斥
消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛力挺原班人馬：「這很值得上新聞了，讓全台灣人的人看看貪婪離譜的西門町吸血房東，如何毀滅產業」、「貪得無厭的房東真的是阻礙社會發展的毒瘤，物價之所以上漲絕大部份都是租金，其他供應鏈成本都是有很多經濟價值，店租佔比重，結果全被房東一人獨拿」、「今天有去買，本來想問你們跟成都路是不是同一間，沒想到水這麼深」、「看來不用多說，這個房東很多人都知道她的事蹟了，當初差點跟她簽約了，還好最後沒跟她租」、「我們是斜對面店家，我會幫你們跟客人說的！」
對此，一脆也在10日上午透過官方社群帳號發布聲明，表示一脆是團隊從零建立起來的品牌，不是接手其他老闆的店面，也不是房東獨自經營，至於品牌商標則現有團隊所申請。聲明指出，團隊在2019年與另一位合夥人負責日常管理，怎料後來卻發現對方一直無法交代清楚帳目細項，即使團隊提出此事，也並未得到任何回應及處理，於是最後只能結束這段合作。
聲明也表示，業者從來沒有趕走任何員工，並強調現在在一脆工作的每位員工都是合法聘用，而且給予比合法規定更高的薪資報酬，還稱如今的甜甜圈都是每天現做現炸「不再是過去的冷凍批發」，最後表示針對這次事件，一脆將保留完整的法律追訴權。
更多鏡報報導
三寶媽鹽酥雞店老闆娘激戰人夫！傳爆奶照嬌喊「好想愛愛」…遭抓包囂張嗆：爭奪戰啊
毒駕撞斷所長腿、載10瓦斯車衝撞都放人！「佛系法官」遭炎上…前檢座曝內幕：遲早的事
月薪8萬只是小咖！冷氣師傅「超狂收入」曝光…內行人揭殘酷真相：屬於消耗品
傅子純驟逝／出道24年零花邊！當紅閃婚長跑妻 昔因老婆遭偷拍罕見動怒
其他人也在看
獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突...
川普又震怒！嗆聲要伊朗「付出代價」，美股三大期指下挫、國際油價上漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早又在社群震怒，痛批伊朗在和平協議的談判時程拖延太長時間，同時還嚴厲警告對方，當前波灣局勢已不容挑釁，威脅德黑蘭將會因此「付出代價」。然而，此段貼文一曝光，加上先前美軍發動報復性空襲影響，讓金融市場再次面臨地緣政治風險。美股三大期指全線跳水，標普 500期貨下跌0.95%、那斯達克100期貨重挫1.41%；而與道瓊工......
不滿「沈鄭配」提議外流 王世堅喊查內鬼 綠委澆冷水：只能說媒體很有本事
上周有媒體報導指出，民進黨立委王世堅在中常會上建議，台北市長參選人沈伯洋若當選，應宣布邀請行政院副院長鄭麗君擔任副市長，身兼黨主席的總統賴清德聞言「瞪大眼睛」。王世堅不滿表示，為何中常會上的談話內容會外流，要求黨中央查內鬼。對此，民進黨發言人林楚茵今表示，她相信黨內同志都會很努力的把自己的發言留在會議室內，但是對於媒體（跑新聞）的本事，「我只能豎起大拇指，很......
台企躍上國際舞台 苗豐強：應走向專業獨董共治時代
董事會的功能是什麼？「負責找好的CEO，把壞的CEO炒（Fire）掉！」聯華神通集團董事長苗豐強今（10）日在台灣董事學會座談時幽默地開場，他說，這是問AI給的答案。但他點出下一世代，董事會到底該扮演什麼角色？只有選出經營團隊或形式上的「橡皮圖章」嗎？還是有更多的事能做？ 苗豐強說，台灣逐漸走向國際舞台，身為全球重要供應鍊的一環，應該要從這一代的「大股東主導」地位，變成「專業獨董」共治。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
明鋒面又回到台灣上空！這天再一波劇烈雨勢來襲
今（10）日鋒面逐漸往南移動到巴士海峽，西南氣流也減弱了，整體的降雨在白天之後有較為緩和的趨勢，但是天氣還不會完全放晴，鋒面明後天又會逐漸由巴士海峽北移回到臺灣上空，臺灣附近水氣依然偏多，所以還是要防備突如其來的短暫陣雨。
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
AI伺服器殺聲隆隆！三大法人退貨「這4檔」5.3萬張 連斬鴻海5次抱回178億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日來到43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，三大法人賣超1173....
民眾黨雙標？幹部捲桃色新聞反升官？四叉貓爆料「這件事」！
論壇中心／郭芳瑜報導民眾黨近期負面新聞不斷，除了黨內內鬥加劇，更被傳出高層官官相護、用人唯親，現任2名黨副秘書長黃成峻、謝泊泓均涉桃色新聞，遭諷是白營「道德二本柱」。網紅四叉貓在《台灣最前線》節目中指出，柯文哲當時說的開除就是在演戲，判決書可以看出，謝泊泓被塞在木可公司裡面，依舊是柯文哲的人。
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
打入台達電、光寶科供應鏈！「LED封裝廠」再砸30億元擴產 卡位多元化訂單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導LED封裝大廠億光（2393）積極搶攻AI商機，董事長葉寅夫表示，旗下光耦合器與碳化矽（SiC）產品已打入台達電（2308）、光寶...
紙上富貴？《富爸爸》作者點名ETF「假資產」 疾呼持有真資產
在台灣是投資顯學的ETF，卻被暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）痛批是「假資產」（fake assets）！清崎今（10）日在X平台發文表示，許多人以為自己分散投資，卻透過ETF這類「紙面資產」（paper assets）所持有，實際上落入了「越分散越糟糕」（De-Worsified）的陷阱。
美國5月CPI升破4% 核心通膨低於預期
[NOWNEWS今日新聞]通膨指標，美國5月消費者物價指數（CPI）出爐，年增率升破4%，改寫逾3年新高，不過，扣除食品與能源後的核心CPI月增幅略低於市場預期，使市場對通膨失控的疑慮稍微降溫，美股期...
PLG／領航猿最後4分鐘大熄火 勇士捍衛主場！系列賽取得2：1領先
PLG總冠軍賽第3戰10日移師台北和平籃球館，富邦勇士捍衛主場，靠著洋將古德溫轟進25分，以及霍力飛13分16籃板，終場85：76打退桃園領航猿，系列賽取得2：1領先。領航猿最後4分多鐘嚴重熄火，1分未得，吞下敗仗。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
中職》恰恰領隊時代來臨 中信切莫心急【小記專欄】
彭政閔時代的中信兄弟，會很有希望，但切莫心急。中信育樂股份有限公司6月2號發佈新聞稿，原任二軍總教練兼農場主管的彭政閔，即日起升任領隊，原任領隊劉志威不再兼任，專心擔任中信育樂營運長職務。
川普怒轟伊朗談判拖太久！美軍直升機遭擊落 中東戰火再升級
美國總統川普週三指責伊朗在和平談判中拖延時間，並警告對方將「付出代價」。此前美軍一架阿帕契直升機遭擊落，引發美伊雙方再度交火，讓原本脆弱的停火協議瀕臨崩潰，國際社會紛紛呼籲雙方克制。
爆紅「鵝腿阿姨」翻車？本人認了賣鴨腿 昔赴北大談生意經：做良心活
綜合陸媒報導，根據網傳截圖，「鵝腿阿姨」在團購群中表示，未來將於商品資訊中清楚標示原料為鴨腿，若消費者介意可選擇不下單。她強調，「鵝腿阿姨」這個名稱已使用10多年，並不存在欺詐行為。媒體致電團購平台聯絡電話查證時，「鵝腿阿姨」本人接聽後將電話轉交家人。對方...
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...