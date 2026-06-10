西門町「一脆甜甜圈」爆經營權爭議！ 前員工控房東「想獨吞所有」將原班人馬趕走

「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」傳出經營權糾紛。（圖／擷取自Google Maps）

西門町甜甜圈店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」是台北人氣排隊美食，就連Super Junior成員銀赫也推薦，然而近日卻爆出經營權爭議，有位自稱原團隊的員工指控，房東想獨吞品牌，將經營6年的成果拿走，原班人馬已被迫離開另開新店。對此，「一脆」今天（10日）稍早聲明回應，「一脆是我們從零建立起來的品牌，不是接手，更不是房東。」

有網友9日傍晚在Threads發文表示，她是在「一脆」待了6年的員工，「一脆」是由老闆做起來的，當初跟房東是合夥人，但合作時房東開出不合理的條件，要求「一脆」的商標要登記給房東，同時持有50%股份，著作權歸老闆，否則就不給租。

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原PO指出，起初房東有出資，後續是老闆獨資所有的設備，經營6年把生意帶起來後，房東卻想獨吞所有，把「一脆」全部人趕出去，還請了很多東南亞來的外籍勞工，以降低員工成本。目前「一脆」原班人馬已開設新店「倆倆脆」，地址位在西門昆明街106號1樓。

原PO提到，「一脆」位於萬華的總店是老闆創立，大安分店是有人找老闆加盟，士林分店則是房東自己開的。

前員工指控房東把品牌整碗端走。（圖／翻攝自前員工Threads）

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「我的愛店，超好吃，居然被搞」、「幫高調，親眼看著當年開幕時開發咖喱、紅豆新口味吸引顧客，還有各種促銷活動熬下來，撐過疫情好不容易讓世界看見，又被房東盤走」、「這個房東是不是就是那個半夜把旁邊二樓茶餐廳入口拆了的房東」、「基本上看到的都是觀光客在排」、「但應該很多觀光客不知道，還是會去原本的地址買」、「謝謝，以後知道去西門要買哪家了」。

針對該網友的指控，「一脆」先是在Google評論留言區回應「我是老闆，沒變過，惡意刷屏都已檢舉申訴，官方回覆處理中，請稍等」，稍早也在Threads發布聲明，強調「一脆」品牌商標就是他們申請的，2019年他們找了一位合夥人負責日常管理，基於信任把運營的空間交給合夥人，後來發現帳目一直有問題，且一直交代不清楚，因此在2025年提出這件事，由於未能得到任何回應及處理，最終選擇結束這段合作關係。

「一脆」表示，員工離開都是自己的選擇，他們從來沒有趕過任何人，現在於「一脆」工作的每一個人都是合法聘用，且給予高於合法規定薪資報酬的夥伴，請勿抨擊員工，也將針對這次事件保留完整的法律追訴權。

一脆聲明。（圖／翻攝自一脆Threads）

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