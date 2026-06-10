西門町「一脆」甜甜圈前員工控房東奪品牌 官方急發「拆夥聲明」滅火

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「一脆」爆經營權爭議，前員工控遭房東奪店，官方稍早反擊將保留法律追訴權。（擷取 Google Maps）



西門町知名甜甜圈店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」近日爆發經營權爭議，一名自稱在店內任職6年的前員工昨於Threads發文，指控房東在品牌經營有成後，企圖將原團隊趕出店面，並找來新團隊接手，引發大批網友熱議。不過，「一脆」今天（10日）稍早也發布官方聲明駁斥相關指控，強調品牌是自行創立，雙方是因合夥糾紛拆夥，並非遭房東奪走品牌，同時表示將保留法律追訴權。

前員工發聲控房東「摘桃子」 網力挺原團隊齊喊一定捧場

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該名前員工表示，自己曾在「一脆」工作6年，並貼出工作照片證明身分。她指控，品牌是由原老闆一手打造，房東起初以合夥人身分出資，但合作期間曾要求由她登記「一脆」商標，並持有50%股份，否則不願出租店面。她表示，後續店內設備皆由原老闆獨資投入，經營6年才逐漸打響名號，沒想到生意穩定後，房東卻企圖獨攬經營權，不僅將原團隊趕出店面，還改聘外籍員工以降低人事成本，「自己賺好賺滿」。

該名前員工也分享，原老闆平時凡事親力親為，即使盛夏在高溫油鍋前工作，仍會和員工一起炸甜甜圈，還經常自掏腰包買便當、飲料慰勞大家，下班後也會帶著員工聚餐，因此即使離職後，她仍時常回店探望。她感嘆，「衷心感謝，也很幸運能遇到這樣替員工著想的好老闆，必須幫他伸張正義。」

貼文曝光後迅速引發熱議，大批網友留言力挺原班人馬，表示未來將改支持新品牌「倆倆脆」，紛紛留言表示，「我們是斜對面店家，我會幫你們跟客人說的」、「這個房東是不是就是那個半夜把旁邊二樓茶餐廳入口拆掉的房東」、「上次去買就發現員工都換了，也沒有以前好吃，謝謝你們發文，我們會去新店捧場」、「這個鬼故事真的很驚人，身為西門町在地人一定要支持倆倆脆」。

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房東過往爭議遭翻出 鄰店、前租客也發聲

貼文曝光後，也有自稱附近店家及消費者的網友分享自身經驗，更翻出房東過往爭議。有網友留言直言，「西門町有名的惡房東，之前在旁邊上班就有聽說過她的事蹟。」

其中，一名自稱是「二樓映港茶餐廳」負責人的網友發文表示，店家多年來曾因公共設施維修及供水問題與房東發生糾紛，甚至一度得自行手動抽水，才能維持正常營業。另有自稱樓上髮廊前負責人的網友留言指出，過去因租約及房屋產權問題與房東對簿公堂多年，並指控曾遭破壞電錶、水錶，以及妨礙營業等情形。

不過，上述內容均為網友在社群平台上的個人說法，尚未獲得相關人士證實。

官方聲明駁斥指控 前員工再反擊

面對網路大量質疑聲浪，「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」發布官方聲明表示，品牌為從零開始創立，並非由他人接手或屬於房東所有。店家指出，2019年曾邀請一名合夥人負責日常營運，但後續發現帳目長期存在疑慮，直到2025年正式提出後仍未獲回應，因此決定終止合作關係。

聲明中強調，品牌商標一直由店家自行申請持有，員工離職屬個人選擇，並非遭資遣或驅離，目前店內員工皆依法聘用，薪資待遇亦高於法定標準，並呼籲外界勿攻擊現職員工。店家也表示，拆夥後持續投入資源優化產品，現行甜甜圈改為每日現做現炸，與過去冷凍批發模式不同，並強調對於不實指控已保留法律追訴權。

不過，最初發文的前員工隨後也在官方貼文下留言反駁，表示自己確實為原「一脆」員工，並質疑對方「從來沒有到店裡親自經營，甚至連我做了6年叫什麼名字都不知道，怎麼好意思說是我老闆」，更指店內配方與製作方式僅原團隊掌握，雙方持續隔空交火，使事件持續延燒。（責任編輯：王晨芝）

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