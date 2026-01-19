社會中心／吳玟誼 郭文海 台北報導

台北市西門町知名的老牌店家「雅香火鍋」，發生火警！上午接近十點，地下室倉庫突然起火，濃煙迅速向上竄，造成大樓的兩名住戶和三名韓國旅客，嗆傷送醫，而這一燒，也造成附近四百多戶停電，早餐店想休息，電動鐵捲門也拉不下來，警消初步懷疑，可能是電線短路、引發火災。

消防人員趕到現場，拉起水線，衝進火鍋店裡，直奔地下室。

原來地下室倉庫起火燃燒，但火還沒看到，刺鼻臭味就已經燻到不行。

廣告 廣告

濃濃煙霧迅速往上竄，大樓的住戶、旅館的旅客，被嗆到受不了，陸續被疏散下來。





西門町「雅香火鍋」地下室起火竄煙 5人嗆傷、400多戶停電

西門町"雅香火鍋"地下室起火竄煙 5人嗆傷.400多戶停電。（圖／民視新聞）





餐廳人沒事，但樓上民眾不是被嗆傷，就是呼吸困難，一共5人送醫，其中3人是韓國籍旅客，而其他沒送醫的住戶，也暫時不敢住了，家當、行李、寵物通通帶出來，只能暫住他處，至於樓下火鍋店也無法營業。

這間西門町知名老牌餐廳"雅香火鍋"，在地飄香50年，主打傳統鹹香、爆炒石頭火鍋，週一早上約十點發生火警，疑似倉庫電線短路。





西門町「雅香火鍋」地下室起火竄煙 5人嗆傷、400多戶停電

西門町"雅香火鍋"地下室起火竄煙 5人嗆傷.400多戶停電。（圖／民視新聞）





這一燒，附近店家也遭殃，一共410戶停電，店家只能摸黑做生意，就算想休息，也關不了門。

起火原因，還要調查。老字號火鍋店這麼一燒，除了營業損失，後續可能還有住戶的賠償，恐怕不是一筆小數目。





原文出處：西門町「雅香火鍋」地下室起火竄煙 5人嗆傷、400多戶停電

更多民視新聞報導

輪子不見了！國1汐止段重大車禍 轎車翻覆卡分隔島

粗心女駕休旅車違規跨越分向限制線 撞上賓士AMG-GT跑車慘賠156萬

蘆洲逆倫血案！夫妻遭砍30多刀慘死 兒疑搭計程車逃逸

