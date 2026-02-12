西門町「1商場」曾是潮鞋戰區 悲涼現況曝光！網嘆：2至4樓全封了

生活中心／李紹宏報導

曾是台灣潮流文化一級戰區的台北市西門町「西門新宿」大樓，如今人潮明顯減少許多，近日更網友指出商場2至4樓已全面封閉。這座昔日的「潮流殿堂」從全盛時期的選貨店林立，雖然曾傳出有日商有興趣進駐，不過依舊沒有下文，引發不少網友在Threads等社群平台討論。

台北的「西門新宿」曾是潮鞋一級戰區，如今卻冷清許多。（示意圖／資料照）

最近有網友在Threads上提問，「有人知道為何西門新宿現在變很冷清是為什麼嗎？」也說很久沒有去逛了，引發不少網友在底下留言，「自從3樓發生過那件事之後，一切都變了」、「快變成和中壢一樣，滿街全是東南亞移工了，其中還有外籍遊客！」、「已經沒落很久了耶」、「變成第二個頂好名店城」

廣告 廣告

此外，也有知情網友透露，西門新宿的2至4樓目前已封閉，儘管地方早有傳聞指出，有國外連鎖品牌有意進駐並包下2至4樓的空間，甚至最近送貨有看到日本人帶翻譯看房子，不過最近目前沒動靜。

事實上，西門新宿的沒落並非無跡可尋。早在2021年就有報導指出，該商場受困於高額租金與管理費，導致店家營運成本過重，當時2樓就已撤出超過10家業者。此外，網友點出商場空間「坪數迷你」是一大硬傷，加上近年社交媒體與電商崛起，恐是導致大規模撤租的原因。

更多三立新聞網報導

「家樂福15年員工」陳彥廷獲提民眾黨三蘆區議員！本尊說話了

謝典霖遭酸害籃球 竟瘋嗆「你媽才拖垮籃球」！還轟網友：爛貨

怕影響旅遊品質？東南亞「這國」陸遊客超愛、台灣人反變少

不是巧克力！營養師揭「1口味」調味乳最不健康：是化學調和

