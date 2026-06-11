西門町2男爭風吃醋爆衝突 當街為愛口角拉扯被送辦

劉男與羅男（紅圈）為了女姓友人爭風吃醋，在西門町街頭爆發口角及肢體衝突。翻攝畫面

台北市西門町昨（10日）晚間有2名18歲男子為女性友人爭風吃醋，當街爆發口角拉扯，2男雖然在街頭爭執後短暫和好，但後來與另一名17歲友人會合，卻又因溝通不良，再度爆發激烈衝突，有民眾見狀報警，警方獲報後趕抵現場制止，雖3人都沒受傷且互不提告，但警方仍依《社會秩序維護法》函請裁處。

警方表示，昨晚8點多接獲民眾報案，指稱西門町電影主題公園內有多人發生集體糾紛，線上警力立刻趕到現場了解，警方初步調查，18歲的劉姓男子與同年的羅姓男子，稍早前已在武昌街與昆明街口因感情因素發生口角並拉扯，雙方事後協調後消氣各自離開，並約定到電影主題公園會合，不過，2男事先聯繫到場的17歲少年因不清楚雙方已私下協調好，會合時又因溝通不良產生誤會，在公園裡再度爆發肢體與言語衝突。

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警方現場確認劉男、羅男及少年3人皆無受傷，雖然3人都向警方堅稱是誤會，並強調互不提告，但警方認定3人在公共場所聚眾滋事的行為，已嚴重影響公眾安全與社會秩序，將3人帶回警局，依法送辦。

警方呼籲，民眾面對各類情感或生活糾紛時，務必保持理性溝通，並透過合法管道解決問題，切勿因一時衝動在公共場所訴諸暴力，以免觸犯法網，若民眾遇緊急衝突，應立即撥打110通報警方到場協助，警方也將持續加強轄區巡邏，強力防制各類不法犯罪，以全力維護社會治安。

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