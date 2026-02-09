西門站「垃圾桶」旁物品引誤會 捷警即時介入化解糾紛

捷運警察隊第四分隊小隊長陳盈嘉說明情況。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／台北報導】捷運警察隊表示，115年2月8日20時35分，捷警於捷運西門站執行守望勤務時，發現站內疑似發生糾紛情事，隨即主動上前了解處理。經查係一名男子將隨身物品放置於垃圾桶旁，清潔人員基於例行清潔作業需求，將該物品移置至一旁，導致該名男子心生不滿而產生爭執。

捷警到場後立即進行安撫與勸導，耐心說明相關情況，該名男子情緒隨後趨於平穩，並填寫意見反應書向捷運公司表達陳情，由副站長代為轉交相關單位續處。捷運警察隊也呼籲，旅客搭乘捷運時應保持理性與同理心，如遇突發狀況可即時撥打110報案，捷警將迅速到場處理，共同維護捷運系統的秩序與安全。

