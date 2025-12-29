西門街頭驚見宋柏緯淋雨高歌！民眾全停下驚喜搶拍

宋柏緯在街頭獻唱《那張照片裡的我們》插曲〈瞬間的遠方〉。（圖／ 瀚草文創GrX STUDIO 提供）

《那張照片裡的我們》已於上周在台上映，雖遇多部好萊塢強片夾殺，導演及演員們至今跑了超過50場映前映後，把握機會和影迷交流的機會。宋柏緯更在耶誕節當天驚喜現身西門街頭，儘管當時雨勢變大，但他仍在大雨中自彈自唱插曲〈瞬間的遠方〉，吸引路人佇足，甚至與他一起合唱、揮動手臂。

宋柏緯的鐵粉周末也特地包場舉辦「李弘國吉他成果發表會」，製作回顧宋柏緯電影作品的特別底片捲送給粉絲，宋柏緯則以「空氣吉他」獻唱寵粉，他分享角色時提到：「我們都很喜歡音樂，對世界的想像都很美好，弘國教會了我很重要的事情，就是每個人都有做選擇的權利，這深刻地影響了我，我因為這個角色，這一年也有很大的改變。」

振永粉絲包場力挺《那張照片裡的我們》。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓國男星振永飾演來自韓國的跆拳道教練金浩熙，特地配合上映再次訪台五天，除了為戲宣傳外，也親自出席粉絲包場活動。24日當天他一現身戲院粉絲便大合唱主題曲〈此刻永遠〉，還齊聲獻上祝福：「振永，我愛你！聖誕快樂，祝《那張照片裡的我們》票房大賣，當會喔 (dongˊ voi)（客家話：很棒喔）。」讓他驚喜直呼：「本來想說由我來唱給大家聽，沒想到粉絲先唱了，而且大家歌詞背得好熟喔，謝謝你們讓我此行留下美好的回憶。」

李沐和振永在《那張照片裡的我們》一起經歷中壢事件。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

本片以1977年的中壢事件作為故事背景，引起不少影迷討論，其實當年事件發生時留下的照片並不多，但美國人權工作者艾琳達以幻燈片的方式記錄下來，她也在監製兼導演湯昇榮的邀請下出席首映。看完電影後她大讚男主角們的高顏值，欣慰表示：「故事中的女主角追求真理、追求她的社會理想，希望這能引起年輕人對台灣歷史的興趣。拍這部電影不簡單，要找到40年前的環境、大樓、警局真的都不容易。」

《那張照片裡的我們》美國人權工作者艾琳達（右）參與並記錄下當年中壢事件，看完電影與導演湯昇榮合照。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，不少熱情影迷多刷看片，發現不少巧思，如李沐飾演的賢英，所在的照相館在電影一開始打不開，但後來變得能開，導演湯昇榮與鄭乃方聽到影迷的細膩觀眾感動不已，鄭乃方解釋：「這扇門其實也象徵了賢英的家庭關係，一開始她們家庭的關係是非常緊繃的，父親用他們的方式愛女兒，對女兒卻形成一種壓力，但在事件爆發後，家人間看見了彼此的愛與學會了和解，那扇門就開了，片中我們還安排了許多這樣的隱喻，期待大家可以逐一發掘。」

李沐和夏靖庭在《那張照片裡的我們》詮釋的父女之情令人動容。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

