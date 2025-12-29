西門觀光霸主發威！三角窗透店2.5億成交 餐飲名店現金置產保值

西門町今年前10個月觀光人次衝破2100萬大關，吸引私法人與餐飲品牌積極布局精華地段。資料照



房市面臨打炒房與限貸令夾擊，但「打住不打商」基調，讓商用不動產熱度不減！根據台北地政雲最新揭露，西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，今年10月由知名連鎖餐飲業者斥資2.5億元現金、無貸款買下，換算土地單價高達870萬元，刷新該區域近期交易紀錄。專家分析，西門町前10個月觀光人次衝破2100萬大關、穩坐北部冠軍，吸引私法人與餐飲品牌積極布局精華地段，尋求品牌曝光與資產增值的雙重效益。

根據台北地震雲數據，位於西寧南路一處兩層的透天店面，建物坪數共約51.9坪，土地坪數約28.7坪，10月時以總價2.5億元成交，該案現況一、二樓為不同業者進駐，而該交易由餐飲業者無貸款買下。

廣告 廣告

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，若以土地來看，土地成交單價近870萬元，屬近期西門商圈較高單價的交易，由於案件位處西寧南路與武昌街二段交接處，又為三角窗店面，且正面獅子林商業大樓，又鄰近商圈熱點「DON DON DONKI （唐吉訶德）西門店」，不管是地段位置、店面面向都相當卓越，如餐飲業者進駐，確實易於吸引人流，且又能為品牌創造大量曝光，價格自然鍍金。

西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，2025年10月由知名連鎖餐飲業者以總價2.5億元無貸款買下，為今年至今第三棟由私法人購置的西門商圈透天店面。住商機構提供

無獨有偶，根據實價登錄，此筆交易已是今年第三棟私法人購置透天店面，其中，位於成都路上一處五層樓透天，建物面積約115.3坪，土地面積約25.47坪，今年1月時由一家機電工程業者以私法人名義買下。另外，位於中華路二段上一處五層樓透天店面，建物坪數約133坪，土地坪數約37.2坪，6月以總價9500萬元成交，買方為一家資產管理公司。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，北市商圈景氣隨著全台景氣向好，人潮逐漸回流至疫情前夕盛況，其中西門町商圈為知名觀光商圈，根據交通部觀光署統計，前10個月西門町商圈累計觀光人次高達2162.6萬人，高居北部冠軍，顯示其商圈歷久彌新的地位，且在觀光人潮穩定加持，讓店面價位水漲船高，吸引知名餐飲業者捧高價買下。

賴志昶補充，此類業者入手該店面，一來能有品牌展店空間，二來觀察該業者過往經驗，可能是購置來獲取穩定租金金流，三是地段相當精華，長期持有亦可期待未來增值空間，屬於短、中、長期皆適宜的交易。

更多太報報導

全家備戰全台40場跨年活動 重點商圈5倍備貨迎人潮

一站差20萬！北車通勤圈凹陷區揭密 「這兩站點」交易最熱絡

大齡商辦交易急降近4成！專家：價格僵固、關稅未明成主因