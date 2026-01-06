西門驚魂記！疑遭電動代步車壓腳、2男飆髒話嗆身障者 他：真的很害怕

記者林盈君／台北報導

昨天（5日）晚間9時許，22歲的蔡姓男子乘坐電動代步車，行經西門町商圈、成都路附近，疑因電動代步車不慎壓到58歲洪姓男子的左腳，洪男不滿之下、與友人趙男一起向蔡男理論，最後越吵越大聲，瞬間引起其他民眾注意，隨即協助報警。所幸員警獲報趕抵，迅速釐清狀況，積極協助並調解、告知權益後，雙方才各自離去。

蔡男乘坐電動代步車，疑壓到對方左腳，遭2男飆髒話爆發爭執。（示意圖／翻攝自Pixabay）

據了解，昨天晚間，蔡男乘坐電動代步車，疑因不慎壓到洪男的左腳，洪男遂與友人趙男向蔡男爭執理論，期間疑似爆發爭執，越吵越大聲引來民眾注意，蔡男也被嚇的不知所措，民眾隨即報警處理。轄區員警到場後，立即釐清狀況並介入協調，最後雙方各自離去。

廣告 廣告

事後，蔡男也在Threads上發文，表示自己為身障人士，所以當時乘坐電動代步車，當時2男「張口就要錢勒索」，他真的感到非常害怕，所幸有圍觀民眾出言制止，還幫忙協助報警，他也提到，2男一直壓著他的車，且「越來越靠近」，過程中更不斷飆髒話，還好最後警方趕到，他也感謝熱心民眾與員警，後來才發現，該熱心民眾竟是新北市某議員的主任，之後一定會親自去議員服務處致謝。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

台東兄弟酒後爆衝突！弟怒持刀捅傷哥腹部 大噴血臟器外露緊急送醫

影／北投國小前闖紅燈暴衝！休旅車險撞飛過馬路學童 目擊者怒：已檢舉

為搶停車位爆衝突！2男互嗆瞬間引燃怒火 當街開打、瘋狂撕扯畫面曝

6歲女童慘遭輪流性侵！被扔下高樓傷重不治 警開多槍逮2鄰居到案

