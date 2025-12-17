「西門PLAY樂購町」廣設IP打卡點 消費滿額抽iPhone、Switch

活動結合93間商圈店家共同推出優惠，民眾於活動期間於合作店家消費滿888元，就能參加抽 iPhone17、Switch2等豐富大獎，促進在地商圈消費。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕展現西門年輕客群主流特色，「2025西門PLAY樂購町」從今(17)日到明年1月16日，以「潮流電色」為主題結合台北5大潮玩IP品牌，用國際與本土潮流IP在西門捷運6號出口周邊，打造10座以上IP打卡點，結合93間商圈店家共同推出優惠，民眾於活動期間於合作店家消費滿888元，就能參加抽iPhone17、Switch2等豐富大獎。

台北市副市長林奕華表示，據統計，今年1月至9月的北市各主要觀光遊憩據點的總遊客人次達6826萬284人，1至9月景點遊客排名，第一名為西門町商圈共1954萬8797人，比第二名的台北101多了兩倍，占台北總遊客人次近3成，居人氣景點之首，今年的「西門PLAY樂購町」活動更結合在地及國際知名IP亮點打卡裝置與週週系列展演活動，再度強化西門國際觀光的能量。

商業處表示，此次由西門在地潮玩品牌與國內外知名IP共同參與策劃與展出，包括國際街頭藝術家棒斯BOUNCE的電色引領者「棒小兔」、慵懶系藍調休止符「星期一的布魯斯」、來自泰國曼谷的魔法催化師「BadmeawCat」，以及日本「扭扭棒大神」藤崎琢磨超人氣IP創作，還有超軟萌水果刺蝟、超人氣TAKO章魚妹飛天小女警、療癒系貓咪KiyoNeko、Greenie&Elfie及熱門遊戲寒霜啟示錄等大型IP氣偶、塑像，匯聚在西門捷運6號出口周邊。

主展區真善美廣場則集結哈玩具、Jinart、MONSTERTAIPEI、UNBOX等五大潮玩品牌，結合多彩電色共譜潮流藝術，現場將展售多達8款以上的IP限定盒玩，以多元潮流文化展現西門商圈的創意活力。

「2025西門PLAY樂購町」每週六下午皆舉辦展演活動，週六在12月20日，為電色覺醒週，邀請擅長Cover流行、動漫音樂之歌手進行熱情演出；第二週12月27日與第三週明年1月3日於下午2時至5時皆有精彩的活動，透過街潮嘻哈新生代串聯激舞及DJXCOSER群舞，展現各式不同的潮流魅力；最後一週為115年1月10日，則由玩色派對主理人洪暐哲壓軸演出，演唱多首熱門歌曲，大家帶來不同精彩的活動。

水果刺蝟氣偶搭建在潮流品牌快閃商店店上頭。(記者孫唯容攝)

慵懶系藍調休止符「星期一的布魯斯」大型氣偶打卡點。(記者孫唯容攝)

