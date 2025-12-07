西阿里關山 南高交界好風景

前進西阿里關有一民宅的阿婆總能親切與大家問好。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕台南報導

台南市南化區依著南一七九之一終點前行，可上編號六十六的小百岳西阿里關山，沿途生態豐富，原始山徑也相當好走，偶而還會遇上騎著越野機車的騎士們迎面而來，原來這條美麗的健行路線，竟是古早南化與小林村的越嶺道，即小林古道，如今則成為挑戰小百岳的山友們一定要蒞臨的所在。

要前進西阿里關可由南化走南一七九接到南一七九之一，之後可來到三界玄附近有戶人家，可看到八十多歲的阿婆親切的招呼著來往山友，若開車技術好，可以再前進到南一七九之一的終點，即來到了西阿里關的登山口，上三角點的步道全長約四公里，路況平緩好走，適合親子健行。

從登山口上山後一路路徑清晰，在竹林中前行，還會遇到一處大崩壁，此秋冬時節少雨，路況很好，走起來相當涼爽，而西阿里關山位在後堀溪與楠梓仙溪的分水嶺上，清朝時就修築有「小林古道」，是南化區關山村往來高雄市甲仙區小林村的越嶺道，在西邊南化稱「西阿里關」，東邊甲仙區則稱「東阿里關」沿途風景美，很適合週末小旅行。

由於山徑相當原始又不難走，沿途可眺望仔尖山、老籐湖山，途經八八風災造成的大崩壁，山頂有廢棄瞭望台，林間可展望甲仙新小林村、白雲山，約一小時可抵西阿里關山三角點，海拔九百七十三米，下山還可順遊千層岩瀑布、小百岳白雲山，當然可以順道前往甲仙，不可錯過的是甲仙的芋仔冰，所以小林古道是一條絕佳的郊外健行路線。