西雅圖氣溫驟降 街頭送暖關懷弱勢

冬天叩響北半球大門，美國西雅圖的氣溫急遽下滑，街頭也出現慈濟人，他們穿梭城市、發放急難物資的身影，成為街頭最溫暖人心的畫面。

=不是有斗篷才是英雄！Polo衫加身，卻是榮耀的象徵，他們是西雅圖的城市大使。

市中心協會負責人 麥可：「我們由衷感謝您(慈濟)，對我們165位員工的支持，他們每天都在西雅圖街頭，努力維持市中心的清潔 安全與活力。」

這些經濟弱勢，受雇於西雅圖慈善團體「市中心協會」，平日用清潔打掃等勞力付出，為鄉土、也為個人生活打拼。

年關到了，慈濟帶著一卡車物資，要向這些無名英雄說聲，您辛苦了。

市中心協會市中心大使 珊卓：「這次的發放，幫助了我和我的兒子拿到外套，我覺得慈濟給了我們，保持溫暖所需的物資讓我們很受到支持。」

11月初的西雅圖，低溫掉到攝氏4度，慈濟馬拉松式冬令發放正式啟動。手套、毛襪，另一場給街頭無家者的物資，都是基礎保暖物，但背後的心意卻不基礎。

西區宗教聯盟副主席 安妮特：「特別是在像今天這樣的日子，他們還準備了保暖外套，帽子 手套 保暖衣等，提供一切能幫助大家，抵禦即將到來寒冷天氣的物資，再次感謝 慈濟基金會 。」

無論天氣多麼冷，志工奮勇當先，就算急凍發威，人心依舊熱辣滾燙。

