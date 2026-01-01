西雅圖豪宅驚傳家族血案！80歲藝術家、2子與媳婦中彈陳屍

美國西雅圖豪宅區驚傳駭人家族血案，一名80歲女性藝術家、她的2名兒子與1名兒媳，前天清晨分別被發現陳屍於2處住宅內，警方正朝「兇殺後輕生」方向偵辦，消息震撼當地。

美國西雅圖豪宅傳出家族血案。（示意圖／Pexels）

綜合美媒報導，這起案件發生在距離西雅圖市中心約11公里的梅瑟島（Mercer Island），當地警方接獲通報進入一處住宅，發現80歲的庫維利耶（Danielle Cuvillier）及其45歲長子麥肯錫（Mackenzie P. Williams）已明顯死亡。

警方隨即前往調查其34歲次子多米尼克（Dominick Cuvillier）與長媳，竟發現兩人都中彈身亡，警方初步研判為他殺。警方指出，庫維利耶的住宅內共找到4把槍枝，並在現場車輛發現第5把槍，但警方尚未公布開槍者身分。

報導指出，多米尼克罹患罕病「天使症候群」（Angelman syndrome），是一種罕見神經系統疾病，主要特徵為嚴重的學習障礙、語言發展遲緩、運動協調困難，以及特殊的快樂行為，如經常大笑和拍手等，需24小時照護。

庫維利耶的丈夫2018年過世後，長子麥肯錫曾協助安排照護，但他與母親關係惡化，麥肯錫曾在法院文件指控母親對弟弟身心虐待，後又著手爭取弟弟的授權代理權（Power of Attorney），希望接手照護事宜，卻和母親翻臉。庫維利耶還曾替次子申請保護令，稱大兒子住處擁有大量槍枝，讓她深感不安。

