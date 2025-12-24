▲西雅圖陪大家歡度聖誕佳節與元旦新年 極品咖啡【飲品第二杯半價】優惠

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】聖誕佳節與嶄新的一年即將到來，西雅圖極品咖啡邀請您一起感受節慶的溫馨與喜悅。活動於 12月25日（四）至12月26日（五）、12月31日（三）至1月1日（四）上午7:00 至晚間20:00，推出期間限定優惠活動，與大家一同迎接美好假期。

活動期間，凡於門市點購全系列飲品（同品項）即可享第二杯半價優惠；同時，門市寄杯指定飲品 （美式咖啡、拿鐵） 亦同步推出 買二送一 超值回饋。

佳節放假時光，不妨走進西雅圖極品咖啡，品味一杯香醇濃郁的咖啡，為節慶與新年增添溫暖與活力。

※活動時間: 2025/12/25(四)~12/26(五)、12/31(三)~1/1(四) 上午7:00至晚上20:00

※恕不與其他優惠合併使用；恕不與折價券合併使用

※優惠限定同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水

※寄杯優惠每組帳號限購五組

※休息站門市不參與活動